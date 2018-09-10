Выборы главы Якутии: по предварительным данным лидирует Айсен Николаев

По предварительным данным ЦИК РС (Я), на 07.00 по якутскому времени на выборах главы Якутии за Айсена Николаева проголосовали 73,07% избирателей. Обработано 93,7% протоколов.

На втором месте — Виктор Губарев (11,51%), на третьем — Владимир Богданов (6,11%), на четвертом — Гаврил Парахин (5,7%).

Комиссии продолжают подсчет голосов — обработано 93,7 % протоколов.

На выборах в Ил Тумэн впереди «Единая Россия», за ее кандидатов отдано 58,39% голосов. На втором месте — КПРФ (19,07%), затем «Справедливая Россия» (15,99%), замыкает четверку ЛДПР(9,15%).