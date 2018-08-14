Выборы: Досрочное голосование в Якутске начнется с 29 августа

Избирательная комиссия города Якутска призывает горожан принять активное участие в предстоящих выборах9 сентября и обращает внимание на возможность досрочного голосования за кандидатов на муниципальном уровне.

Как сообщила председатель городской избирательной комиссии Алла Самойлова, избирательные участки открываются с 29 августа. С этого дня по 8 сентября горожане могут прийти на свои избирательные участки и проголосовать досрочно в соответствии с действующим законодательством.

«Досрочно можно проголосовать только на муниципальных выборах, то есть за кандидатов на должность главы города или кандидатов в депутаты Якутской городской Думы. Такое право предоставляется тем избирателям, которые по уважительной причине не смогут подойти на избирательные участки в день голосования. Например, уедут в отпуск или командировку, будут заняты на работе и так далее.

Для этого избирателю надо подойти с паспортом на свой избирательный участок, где он зарегистрирован, и написать заявление, указав причину, по которой он не может проголосовать 9 сентября. Члены участковой избирательной комиссии выдадут бюллетени для голосования. Избиратель голосует — ставит отметки в бюллетенях, сам укладывает бюллетени в конверт и передает члену УИК для хранения до дня голосования. В день голосования конверты с бюллетенями вскрываются, и председатель участковой комиссии в 8 часов утра опускает их в ящик для голосования», — пояснила процедуру досрочного голосования Алла Самойлова.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года в Якутске состоятся выборы республиканского и муниципального уровня. Жители столицы изберут главу Республики Саха (Якутия), народных депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главу городского округа «город Якутск» и депутатов Якутской городской Думы.