«Выборы-2018. Старт избирательной кампании»

Сегодня в 18ч.00м. в конференц-зале гостиницы «Полярная Звезда» состоится Дискуссионная площадка с участием руководителей региональных отделений политических партий, фракций политических партий в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), народных депутатов Республики Саха (Якутия) и депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия), представителей Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), средств массовой информации и других заинтересованных лиц.

Ключевыми вопросами станут обсуждение действующего законодательства в части полномочий народных депутатов и депутатов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), возможного внесения изменений в него, критериев оценки эффективности работы депутатов и их ответственности перед избирателями, повышение уровня доверия избирателей к народным избранникам.