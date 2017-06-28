Выборы 2017: Якутская ЕР выдвинет кандидатов на муниципальные выборы

26 июня текущего года состоялось заседание Президиума регионального политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» под председательством Секретаря Регионального отделения Александра НОГОВИЦЫНА.

Члены президиума рассмотрели вопрос согласования кандидатур для выдвижения на выборы глав и депутатов органов местного самоуправления.

Основной докладчик по данному вопросу руководитель Регионального исполкома партии Дмитрий НИКИФОРОВ отметил, что все кандидаты являются победителями предварительного голосования, состоявшегося 9 апреля в единый день предварительного голосования в Республике Саха (Якутия).

Таким образом, как и в предыдущие года, Якутское Региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планирует выдвинуть своих кандидатов на все уровни выборов. В соответствии с п.13.9.10.14 Устава Партии согласованные президиумом кандидатуры будут выдвинуты на выборы решениями Местных политических советов.

Источник: Пресс-служба ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»