Выбор Владимира Индигирского — жить и гореть, а не созерцать и тлеть!

Накануне своего юбилея Владимир Петрович ИНДИГИРСКИЙ, заведующий вокально-хоровым отделением, преподаватель Детской школы искусств №2 (Якутск), композитор, музыкальный обозреватель, телеведущий искренне ответил на ряд вопросов SakhaLife. На этот раз мы поговорили не о республиканских проектах и не о состоянии классической музыки, хоровых коллективов или эстрады, а о нем самом.

— Владимир, накануне своего юбилея признайтесь: каким вы были в детстве?

— В детстве я как впечатлительный ребёнок запоминал многие детали кинокартины, концерта, артистов. Все забывали в суете будней увиденное, а у меня из головы не выходила яркая фраза или музыка из кино, какой-то жест артиста, выраженный со сцены. Конечно, я хотел быть похожим на этих людей. Помню, в детстве я изображал певца Александра АЛЕКСЕЕВА с его исполненной песней: «Это русское раздолье, это родина моя!». Или записывал секрет фокуса Эмиля КИО из журнала «Юный техник» или читал очередной фокус Арутюна АКОПЯНА в популярном издании «Наука и жизнь». Потом в 14 лет занялся пантомимой, после гастролей Сергей РАСТОРГУЕВА… Хотел быть похожим на него. Даже написал письмо в Ленинградский мюзик-холл. И мне дали ответ — приехать после 18 лет.

— В общем, вы с детства были необыкновенным ребенком. Расскажите о своих родителях.

— Мои родители ничем не отличались от других. Папа работал кассиром в госбанке, мама – поваром. До смерти отца я был сыт, одет и обут, учился в музыкальной школе. В 12 лет, после смерти отца меня отдали в интернат, а потом я год жил в Амге у своего дяди, где моя жизнь круто изменилась. И только кружок пения у Ольги ИВАНОВОЙ по воскресеньям во дворце пионеров спас меня тогда от одиночества.

— Когда вы решили связать свою жизнь с Музыкой?

— С 10 лет, когда я был принят в только что открывшуюся музыкальную школу. Всё было очень волнительно. А ещё я увидел киножурнал, где в новостях перед сеансом увидел сюжет о молодом певце страны Советов – Муслиме МАГОМАЕВЕ.

— Никогда не жалели о своем выборе?

— Никогда и нисколько.

— Вы – музыкальный обозреватель, дирижер хоров, композитор, ведущий вечеров классического искусства, педагог, журналист, телеведущий, организатор различных мероприятий, член многих жюри. Что из этого ряда деятельности вам доставляет наибольшее удовольствие?

— Очень хороший вопрос. Их роднит одно – музыка. Мне нравится, чем я занимаюсь. А главное, что я востребован по полной, и у меня нет свободного времени. Всё расписано — как по нотам!

— Событие, которое особенно запомнилось вам за последний год…

— Конечно же, что наша республика достойно отметила в 2017 году 125-летие со дня рождения первого якутского композитора, государственного и общественного деятеля Марка ЖИРКОВА. Московская консерватория, наконец, признала его своим выпускником, который окончил её в 1936 году с отличием.

— Как вы пишите музыку – ждете музу или это результат упорного труда? Как проходит творческий процесс?

— Нахожу поэзию, близкую мне по духу, и сразу приходит вдохновение. Ведь хорошая поэзия – это и есть сама музыка! Но найти такую музыкальную поэзию сегодня очень сомнительно.

— Что по-вашему музыкальный талант? Он должен быть врожденным или его можно приобрести качественной подготовкой?

— Музыкальный талант – это когда человек живо откликается на музыку. Он живёт ею. Всё-таки, видимо, талант. А талант человеку вручает сам Бог. Качественной подготовкой можно достичь многого в профессии. Но увлечь, зажечь людей — дано не многим.

— Бытует мнение, что музыкант должен иметь богатый жизненный опыт. Причем не только положительный, но и самый разный. Некоторые музыканты «расширяют» опыт, употребляя наркотики, злоупотребляют алкоголем и т.д. Было ли у вас что-нибудь подобное? И как вы к этому относитесь?

— Талантливый человек и в трезвом разуме, и в пьяном бреду может создать шедевр. Остальное всё от лукавого. Талантливый человек – мудрый человек. Он как бы выполняет волю своих предков. И у него отлично всё получается. По молодости, мы все были студентами и «чушь мы всякую несли». С кем не бывало!

— История создания песни «Сулустар», которая стала визиткой вашего творчества?

— История песни мистическая. Находясь один в общежитии, во время зимних каникул, когда все уехали по домам я (от одиночества, от холода и голода) сел за пианино и заплакал. Я вспомнил свой дом, где было тепло и на печке жарились оладьи. А на улице, за домом шептались большие крупные звёзды. Я ведь в детстве с ними разговаривал. …И вдруг с полки упала книга с открытой страницей «Сулустар». Это был сборник стихов Пантелеймона ТУЛАСЫНОВА «Кымыс ырыата». Я тут же подобрал стихам мелодию и стал напевать. И получилась прекрасная песня. Эта песня вселила во мне уверенность, что жизнь — не такая уж и плохая штука. И мне надо всего лишь хорошо учиться и окончить музыкальное училище. Остальное вы всё знаете!

— В одном из интервью SakhaLife вы заявили, что на международных конкурсах якутскую эстраду достойны представлять Петр КУЛАКОВСКИЙ и Надина ЭЛЬПИС. С тех пор что-нибудь изменилось?

— Вы знаете, в эстраде надо удивлять, поражать, цеплять зрителя хоть чем-то! Кроме профессиональных данных у артиста должны быть волевые качества, упорство и труд над собой. Таких качеств я не обнаружил ни у Петра КУЛАКОВСКОГО, ни у Надины ЭЛЬПИС. Годы пролетели, а они всё у того же воза. Разве такое допустимо в профессиональной сфере? Если бы мне в 80-х годах сказали бы такие слова, я бы горы свернул! Не понимают люди, для чего они в эстраде, где месяц считается как год, а год как пятилетка! Эстрада – это молодость, которой надо дорожить и ценить!

— Какое время в истории человечества вы можете назвать золотым веком в музыке? Если бы была машина времени, в какое время, на какое событие вы хотели бы попасть, чтобы увидеть и услышать вживую?

— Какой хороший вопрос… Я всё время, кстати, думаю об этом! Золотой век музыки – это эпоха джазовой музыки. А ещё точнее, 1922 год, когда в Америке зазвучало регулярное радио, где с радиоприёмников стали знакомить людей с новыми стилями музыки. Если бы была машина времени, я хотел бы попасть в музыкальную эпоху ЧАЙКОВСКОГО и услышать VI симфонию под его управлением. А также пройтись по Невскому проспекту.

— Какие проекты вы вынашиваете?

— Очень хочу, чтобы телепередача «Музыкальный Якутск» вышла на канал НВК «Саха» и русскоязычное население познакомилось с якутской музыкой и его исполнителями. У нас, оказывается, ещё та бюрократия, что нам всем и не снилось!

— Помню, когда дети – Индигира и Володя были маленькие, вы запрещали им смотреть мультфильмы Уолт Диснея. Во многом, из-за музыки. И включали советские мультфильмы. Теперь они подросли. Какие у них музыкальные вкусы? Понимаете ли вы их?

— Как отец, патриот и хозяин дома, имел на это полное право! Я не запрещал, я просто их не включал, и мы смотрели наши «Маугли», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Серая шейка», «Каштанка» и разные сказки народов мира. Теперь они выросли, и эти советские мультфильмы абсолютно не испортили их вкус и стремление быть добрыми. А это самое главное! Я понимаю их, и они понимают меня. А теперь мы любим вместе смотреть фильмы-ужасы с последующим обсуждением. И мы вместе приходим к выводу, что беспечность и легкомыслие приводит к трагическому финалу.

— Семья творческому человеку помогает или мешает?

— При условии, что твой спутник жизни выбран правильно и понимает тебя с полуслова, то семья помогает такому человеку! А если наоборот, то это мешает не только семье, но и обществу!

— Как вы считаете, какой вы муж и отец, легко ли с вами в быту? Но только честно))

— Думаю, что неплохой! Если честно, то спросите у моей супруги. Со мной в быту, не легко, а очень легко!

— Относитесь ли вы свысока к людям, у которых, по вашему мнению, нет музыкального вкуса? И как вы различаете хорошую музыку от низкопробной? Есть ли определенные каноны?

— Никогда я к людям свысока не отношусь – это тоже входит в мой критерий культурного человека. Мне кажется, невозможно воспитать музыкальный вкус. Человек сам должен прийти к этой мысли. Надо много над собой работать: слышать и слушать музыку. Плохой музыки не бывает. Бывает плохое исполнение или худшая интерпретация. Вот и всё! Есть просто вкусы людей, которые с возрастом изменяются. Ведь музыка 18-летних отличается от музыки 80-летних. Не правда ли? С возрастом, классическая музыка становится ближе. Ведь расстояние до Господа Бога с каждым днём сокращается. И музыка БАХА с ГЕНДЕЛЕМ становится ближе и понятней. Но это совсем другая история!

— С чего вы рекомендуете начать ознакомление с мировой музыкой для тех, кто хочет восполнить пробел в образовании?

— С 40-й симфонии Моцарта. Его музыка проста, легка, доступна. А главное, оздоровительна!

— С каким музыкантом любой эпохи вы не прочь пропустить по стаканчику за душевной беседой?

— С Петром Ильичом ЧАЙКОВСКИМ. Обожаю его музыку. Гений русской музыки! С Георгом Фридрихом ГЕНДЕЛЕМ — очень современно звучит его музыка, цепляет душу. С Александрой Николаевной ПАХМУТОВОЙ. Женщиной-эпохой. Не прочь с ними побеседовать и пропустить чарку хорошего вина.

— Успех в искусстве приходит к любимцам фортуны, у которых все в жизни гладко складывается и все делается легко, или к тем, кто много страдал, изгой, которого не признают современники?

— Успех приходит к тому, кто много работает над с собой «… И своей тенью неуставшей, будит всех тех, кто устаёт!».

— Планета только что отметила 8 марта. Ваш подарок женщинам – составьте свой плей-лист для читательниц SakhaLife из 10 песен и музыкальных произведений к этой дате.

— 1) Детская песня А. Филиппенко. «Сегодня мамин праздник»

2) А. Пахмутова «Старый клён»

3) А. Новиков «Смуглянка»

4) А. Пахмутова «Надежда»

5) Евгений Мартынов «Лебединая верность»

6) Р. Майоров «Что тебе подарить?»

7) А. Бабаев «Ах, эта девушка»

8) А. Алексеев «Якутяночка моя»

9) И Николаев «Выпьем за любовь!»

10) Стас Михайлов «Золотое сердце»

— Какую песню вы бы выбрали саундтреком своей жизни?

— «Не надо печалиться, вся жизнь впереди…»

— Дружите ли вы с документами и бумагами?

— Ещё как! Это издержки нашей профессии! Ну, как музыкант без нот? Ноты – это наши документы. А статьи? Тоже документы! Отчёты о проделанной работе. Тоже вначале бумаги, а потом документы. Написать сценарий концерта, написать характеристику на учащегося, подготовиться к очередному докладу, выступлению, методсообщению.. Расписать план проекта, защитить его. Всё это изливается на бумаге. Как не дружить с бумагой? Дружу! Это тоже часть нашей жизни, нашего отношения к жизни. Мы все уйдём с этой жизни. А наши мысли останутся на бумаге и на документе! Значит, мы жили и горели, а не созерцали и тлели!

— Вы отмечаете свой юбилей бенефисом…

— Да, приглашаю всех 18 марта в 17 часов в Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона на свой юбилейный концерт «Сырдыы сырыт сурэ5им». Жду!