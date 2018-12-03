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2 декабря 2018, 22:07
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Выбор отечественной автотехники – надежность в развитии бизнеса на долгие годы

Так считает руководство ООО «Ассоциация строителей АЯМ». Подтверждением этому стало благодарственное письмо компании ООО «РариТЭК Авто Групп», официального дилера ПАО «КАМАЗ».

«Ваша компания зарекомендовала себя как надежного и ответственного партнера в решении различных задач, — отметил в письме директор компании Айрат Шарафиев, поблагодарив коллектив «Ассоциации строителей АЯМ» за многолетнее плодотворное сотрудничество..- Выражаем уверенность, что достигнутые успехи будут укрепляться, расширяться, и обеспечат взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество наших компаний»

«РариТЭК Авто Групп» занимается реализацией автотехники, запасных частей, а также оказывает сервисное обслуживание техники. За 3 года сотрудничества «Ассоциация строителей АЯМ» приобрела свыше 30 автомобилей различного назначения. Среди них: седельные тягачи, самосвалы, краны-манипуляторы, автотопливозаправщики, автобетоносмесители, комбинированные дорожные машины.

С 2015 года перечисленная техника задействована на перевозке строительного камня, щебня, угля, различных народно-хозяйственных грузов.

В ближайшее время в Алдан прибудет комбинированная дорожная машина на базе самосвала и два автобетоносмесителя.

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан. Имеет длительный опыт работы ( 27 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского района. При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях в цепочку основных звеньев включена перевозка грузов водным транспортом.

Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ».
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