Выбираем моторное масло с «Туймаадой-Нефть»

Моторные масла — масла, применяемые для смазывания поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Моторное масло — важный элемент конструкции двигателя. Качественное масло должно снизить износ двигателя, минимизировать силу трения между разными деталями, оградить механизм от коррозии. Кроме того, масло должно вымывать и удерживать в себе продукты, оставшиеся после сгорания.

Современные моторные масла должны отвечать многим требованиям, главные из которых:

Вязкость. Обычно любой смазочный продукт изменяет свою вязкость, если меняется температура. Качественное масло, несмотря на низкие температуры, должно хорошо прокачиваться по системе и способствовать прокручиванию стартером двигателя. А когда температура высокая, смазка должна образовывать пленку между контактирующими поверхностями, а также поддерживать во всей системе необходимое давление.

Износостойкость. Противоизносные свойства масла помогут бороться с коррозией и снизят ненужные трения, что очень важно, потому что соприкасающиеся детали находятся в группе риска.

Моющие свойства. На элементах системы остается очень много частиц, появляющихся в результате нагара или других отложений. Как раз для их устранения в машинном масле имеется моющая присадка, элементы которой удаляют нежелательные частицы с деталей, удерживая их в смазочном жидкостном составе.

Диспергирующие свойства, т.е. чистота деталей двигателя. Так, после отделения частиц нагара от деталей, специальная присадка образует вокруг каждой оболочку, препятствующую повторному прилипанию к элементам автомобиля.

Антиокислительные свойства. Данные свойства увеличивают срок службы масла посредством окисления, тем самым предупреждая слишком раннее старение смазки.

Антикоррозия. Борьба с коррозией является одно из основных задач смазки. Присадки создают пленку, защищающую детали от производных сгорания топлива и других окислительных процессов.

Энергосбережение. Экономия топлива является немаловажным вопросом, и качественное масло способно помочь его решить. Содержащиеся в нем присадки и модификатор трения способствует достижению сбережения топлива до 6-7%.

Тем, кто связан с эксплуатацией автомобильной и специальной техники, хорошо известно, что любые моторные масла делятся на минеральные, синтетические и полусинтетические.

Минеральное масло фактически добывается из земли – это просто очищенная сырая нефть. Синтетическое масло (полностью синтетическое или полусинтетика) создается в лаборатории.

В чём основное отличие синтетических моторных масел от минеральных?

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