«Вы выиграли автомобиль!» — как мошенники обманывают якутян

Якутяне продолжают становится жертвами мобильных аферистов. Так, 43-летняя женщина обратилась в ОМВД России по Ленскому району. Она по своей доверчивости лишилась более 16 000 рублей. Заявительница пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился ведущим одной из радиостанций и сообщил, что мобильный оператор проводит розыгрыш среди своих абонентов, и телефонный номер женщины стал выигрышным. Звонивший сказал, что ей необходимо в течении недели прибыть в Москву, чтобы забрать свой приз – автомобиль «Лада-Калина». Женщина ответила, что у неё нет возможности лично приехать за призом, тогда лже-радиоведущий предложил другой вариант – они могут перечислить выигрыш в денежном эквиваленте в сумме 300 000 рублей. Мужчина попросил назвать номера банковской карты с лицевой и тыльной стороны, а также срок действия карты и коды подтверждения, которые пришли ей в смс-сообщениях. Он пояснил, что эти данные нужны якобы для перевода денег на её карту. Потерпевшая, ничего не заподозрив, назвала запрашиваемые данные. После чего с её банковского счета было списано более 16000 рублей.

По данному факту проводится проверка.

Уважаемые граждане, в очередной раз сотрудники полиции напоминают вам – мошенники являются хорошими психологами. Они умеют манипулировать человеческими эмоциями. При поступлении на ваш телефон смс-сообщений и звонков о якобы выигранных вами деньгах и ценных призах – не вступайте в разговор, положите трубку. Чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте реквизиты банковской карты или коды подтверждения платежных сервисов неизвестным людям, которые звонят на ваш телефон. Следует помнить, что злоумышленники могут использовать любой предлог, чтобы заполучить ваши деньги.