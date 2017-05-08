Дорогие якутяне!

День Победы – главный праздник в нашей стране, священный для каждого россиянина. Мы чтим известных и безымянных героев, отдавших свои жизни в боях за Родину, тех, чей трудовой подвиг служит примером нам и будущим поколениям.

Свыше 62 тысяч наших земляков встали на защиту Отечества в годы войны, более половины из них погибли и пропали без вести на полях сражений. За проявленные мужество и отвагу 24 воинам-якутянам присвоено звание Героя Советского Союза, десятки тысяч награждены боевыми орденами и медалями.

Жители Якутии своим самоотверженным трудом приближали долгожданную Победу в тылу – развивали рыбную промышленность, увеличивали добычу полезных ископаемых, тем самым внося свой вклад в укрепление обороноспособности страны.

Дорогие наши ветераны!

С каждым годом все дальше уходит в историю незабываемая весна сорок пятого года. И тем весомее становится наша ответственность. Мы должны сделать все возможное, чтобы добрая память о тех событиях, о народе-победителе оставалась незыблемой для наших детей, внуков и правнуков.

Вы подарили нам будущее, наш долг – заботиться о вас сегодня, окружить вниманием, уважением и любовью. Республика и впредь будет продолжать работу по созданию комфортных условий жизни фронтовиков и тружеников тыла, вдов ветеранов. Мы благодарны вам за то, что и сегодня вы остаетесь в строю. Своими мудрыми советами, жизненным опытом помогаете воспитывать молодежь.

Поздравляю всех якутян с праздником Великой Победы! Желаю крепкого здоровья и бодрости духа, благополучия и мирного неба!

Глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ