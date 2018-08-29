Вы довольны смягчением пенсионной реформы? (опрос для жителей Якутии)

Президент РФ Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. Власти намерены снизить выход на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе телеобращения к гражданам.

«Возраст выходы на пенсию для женщин должен быть в 60 лет, вместо правительственных 63, для мужчин — 65 лет», — заявил президент.

Президент также предложил на 3 года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. «Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х», — сказал глава государства в телеобращении.

Повышение пенсионного возраста не коснется работников вредных производств, отметил президент .»Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, глава государства заявил, что будет оказана поддержка жителям села. Он напомнил, что «уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, но вступление этого решения в силу откладывалось». «Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года», — сказал Путин.

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