Вячеслав Штыров посетил новый корпус филиала СВФУ в Мирном

17 мая новый корпус Политехнического института – филиала Северо-Восточного федерального университета в городе Мирном – посетил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Вячеслав Штыров.

На встрече со студентами Вячеслав Штыров начал свою речь с истории алмазной промышленности в Якутии. «Вся система добычи якутских алмазов, в том числе горные работы, обогатительные работы, сортировка алмазного сырья, геологические изыскания создавалась на нашей советской идейно-теоретической платформе. Мы не перенимали никакого зарубежного опыта. По сути, мы создали абсолютно новую промышленность на основе существующих технологий», – подчеркнул Вячеслав Штыров. Обращаясь к студентам-мирнинцам, он призвал их проявить рвение, настойчивость и смекалку при будущем трудоустройстве.

Во время встречи студенты задали вопросы, интересовались мнением Вячеслава Штырова о развитии алмазной промышленности. «Вячеслав Штыров, будучи президентом Якутии, в 2004-2005 году озвучил идею о том, что необходимо придать статус федерального вуза Якутскому государственному университету. Он также является одним из отцов основателей мирнинского вуза. Именно он один из первых принимал решение о развитии высшего образования в западных районах Якутии. Мы ознакомили его с проектом развития студенческого города нашего филиала, провели экскурсию по новому учебно-лабораторному корпусу МПТИ», – отмечает директор института Альбина Гольдман.

Директор подчеркнула, что заместитель председателя высоко оценил техническое оснащение нового объекта. «Оборудование было предоставлено нашими партнерами – акционерной компанией «АЛРОСА». Освоив работу на прототипах промышленного оборудования, наши выпускники приходят на производство уже подготовленными специалистами, в совершенстве владеющими техническими процессами», – добавила Альбина Гольдман.

Источник: https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=73925