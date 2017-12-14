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Экономика
14 декабря 2017, 12:53
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Вячеслав Штыров о проблемах и перспективах развития алмазогранильной отрасли Якутии

В этом году состоялось знаменательное событие – 25-летие со дня огранки первого алмаза в селе Сунтар. Этому были посвящены праздничные мероприятия и даже сделан документальный фильм с использованием архивных съемок известным журналистом Натальей Михалевой-Сайа, премьера которого состоялась в декабре в Сунтаре. Специально к этому событию член Совета Федерации Вячеслав Штыров дал эксклюзивное интервью. Предлагаем его вашему вниманию.

 

От идеи…

— Давайте вернемся в начало 90-ых годов. Ситуация: разрушены все старые основы социально-экономической жизни. В стране по сути дела произошла революция, смена общественно-экономического строя, как говорят теоретики. Вместо социализма начала наступать рыночная экономика, которая вылилась в современный дикий капитализм. В ходе реформ, которые прошли в нашей стране, сильно изменилось положение в республике в составе Российской Федерации. Республика тогда получила большую самостоятельность, особенно в области решения экономических вопросов.

Встал вопрос о том, как должна развиваться республика в новых условиях?

К тому времени Якутия была весомым регионом с точки зрения развития экономики. У нас была развита промышленность, в основном горнодобывающая, сельское хозяйство. По объему сельхозпродукции мы всегда занимали первое и второе место на Дальнем Востоке. Многие удивляются, но это было действительно так.

А в связи с реформами было понятно, что высвободится большое количество трудоспособного населения в тех или иных отраслях, особенно в сельской местности. Необходимо было занять людей и сделать это эффективно. Чтобы были созданы такие отрасли, которые могли бы быть конкурентоспособными не только у нас в Якутии, но и на уровне Российской Федерации, и даже на мировом уровне.

Это была непростая задача.

Рассуждения о том, какие это могут быть отрасли, привели к тому, что это вполне реально — организовать производство бриллиантов и обработку алмазов. Почему? Потому что в отличие от других товаров в стоимости каждого бриллианта очень велика стоимость исходного сырья. Сырье у нас есть. А стоимость всех других затрат относительно небольшая. Конечно, с учетом того, что у нас повышенные затраты на транспортные расходы, электроэнергию, тепло, нам очень важно было, чтобы удельный вес этих затрат был небольшим в стоимости конечной продукции.

Тогда обработка алмазов, бриллиантов всем казалась делом очень сложным. К алмазу относились, как говорил Карл Маркс, как к товарному фетишу. У многих была боязнь. Но все-таки нашлись молодые люди, энтузиасты своего дела, которые сказали: «А мы можем!». Это Георгий Яковлев и целая плеяда молодых людей, которые вместе с ним рискнули взяться за это дело.

Вот так родилась идея по становлению алмазогранильной промышленности республики.

 

…до воплощения

— Молодым специалистам помогал такой авторитетный человек, как Владислав Павлович Шамшин, который в свое время был Председателем Совета министров Якутской АССР, к тому времени он работал в Президиуме ЯНЦ СО РАН. А молодежь наша была из науки, и Владислав Павлович их очень сильно поддержал. Тем более, что он имел большой опыт, так как в свое время был первым секретарем Мирнинского Горкома партии. Таким образом все совпало, соединилось.

Правительство республики в свою очередь приняло решение о том, что необходимо поддержать эту отрасль. В то время Президентом республики был Михаил Ефимович Николаев, я — премьер-министром. Мы эту отрасль сразу выделили в отдельную и оказывали всяческую помощь. Конечно, в первую очередь финансовую: вместе с другими источниками финансирования мы вкладывали республиканские государственные средства.

В первую очередь перед нами стояла социальная задача – мы должны были занять своих людей, учить их работать с алмазами. Потом, когда этот навык был бы освоен в должной мере, мы планировали использовать автоматизированное производство. Наши ребята ездили в Израиль, тщательно все изучали, подобрали для себя нужное направление.

Перед нами стояла задача не просто освоить технологию, нужны были еще и рынки сбыта, предстояло научиться продавать бриллианты.

Самый первый гранильный завод был открыт в Сунтарах. И Сунтары были выбраны не просто так. Нашей задачей были найти новые рабочие места для молодежи, поэтому размещение алмазообрабатывающих заводов мы решили произвести там, где есть избыточная рабочая сила — в крупных сельских районных центрах. Сунтарцы, конечно, молодцы. Они всегда находятся на передовых позициях с точки зрения новшеств, идей. Они восприняли это как дело общенародное. В короткие сроки был поставлен завод, прошло обучение молодых кадров и был изготовлен первый бриллиант.

В ноябре 1992 года этот бриллиант был вручен мне как Председателю Правительства и сразу же передан в Государственный фонд, сейчас он находится в музее «Сокровищница Республики Саха (Якутия)». Позже заводы стали создаваться в других улусных центрах – в Нюрбе, в Верхневилюйске, в Вилюйске, в Бердигестяхе, затем – в Якутске. В Якутске начало развиваться производство алмазных инструментов.

Постепенно алмазогранильная отрасль стала значимой в масштабах республики. Положительные сдвиги были не только с технологической, производственной точки зрения —  молодые ребята, которые взялись за это дело, по-другому мыслили, быстро осваивали все новшества, которые появлялись в Российской Федерации и за рубежом. «Туймаада Даймонд» — это самое первое акционерное общество в нашей республике, владеющее гранильными заводами, которое начало эмиссию своих акций и организовало рынок акций. За счет этого они научились привлекать деньги для создания гранильной промышленности. Это было очень важно, потому что не только промышленные, но и финансовые технологии в условиях рынка надо было осваивать. И это все было внове.

 

О сложностях

— Впоследствии все-таки гранильная промышленность у нас все-таки не заняла то место, которое могла занять. Тому было несколько причин.

В первую очередь — экономические. Алмазогранильное производство требует больших оборотных средств – надо покупать алмазы, затем продавать изделия, все это требует времени. Поэтому требуется постоянная банковская поддержка. В принципе она осуществлялась Правительством  Республики Саха (Якутия). Но вы помните кризисы, так называемые «черный четверг», «черный вторник». Особенно сильно повлиял дефолт 1998 года, когда резко подскочили рублевые цены и многие крупные промышленные предприятия понесли большие финансовые потери. То есть эта отрасль очень чувствительна. Такие гиганты как АЛРОСА всегда имеют большие финансовые резервы, а у небольших и начинающих производств возможностей было меньше. Кризисы постоянно изымали у них оборотные средства. Кроме того, и правительством республики на определенном этапе не уделялось им должного внимания. Да и возможностей у республики во второй половине 90-ых годов было немного. Людям не выплачивалась годами заработная плата. Конечно, было не до поддержки этих отраслей.

С другой стороны, сказалась организованная на тот момент в России система в алмазном бизнесе, которая повлияла на очень многих участников алмазного рынка.

В Советском Союзе была создана мощная гранильная промышленность. Гигантский завод был в Барнауле, в Читинской области, на Урале, в Москве, Смоленске. Все за исключением Смоленска погибли в первую очередь из-за финансовых вопросов. Но не только по этой причине. В тех странах, которые занимают ведущие позиции в алмазной сфере, в Израиле, в Индии, Бельгии, существует особая система налогообложения алмазной отрасли. Алмазники платят один налог с денежного оборота. Этот налог небольшой, но поскольку оборот у этих компаний огромный, они вносят существенный вклад в казну. А у нас в России была построена система, когда алмазники платили стандартные налоги также, как и все – в 16 раз больше в цене продукции, чем за рубежом. У иностранцев была очень хорошо налажена система контроля за алмазами и она была очень простая – сделки осуществляли одни – максимум трое – суток. У нас в России – три месяца. Естественно, в таких условиях мы всегда им уступали. Товар три месяца лежит, а нужно платить кредиты банку, с клиентами договариваться и так далее.

Мы все время выходили с инициативами, что надо изменить, упростить налоговую систему. У нас в свое время были очень сильные противники. В том числе и иностранное лобби работало во времена Ельцина – и в Государственной Думе, и в Правительстве РФ. Перед ними стояла задача – заморозить и уничтожить российскую гранильную промышленность, чтобы все алмазы пошли на мировой рынок. Вся эта история известна и она, кстати говоря, описана в недавно вышедшем романе Вячеслава Щепоткина «Дуэль алмазных резидентов».

Все это привело к тому, что отрасль пребывала в стагнации. Но в принципе все равно она сохранилась. После «Туймаады Даймонд» у нас появились новые лидеры, организовались ювелирные производства.

 

О перспективах алмазо-бриллиантового ТОСЭР в Якутске

 

— Дальнейшее развитие алмазогранильной промышленности могло бы пойти через создание системы территорий опережающего социально-экономического развития. Поэтому, когда только зашла речь о том, что на Дальнем Востоке будут созданы ТОСЭРы, кандидатом номер один был ТОСЭР в Республике Саха (Якутия), конкретно в Якутске тогда планировали, где должен был разместиться алмазо-бриллиантовый комплекс. К сожалению, этого не получилось и теперь это все создается во Владивостоке под крышей Свободного порта Владивосток. Я считаю, что это неправильная линия и правительству республики надо быть позубастее, отстаивая свои интересы. И Министерство по развитию Дальнего Востока под патронажем Юрия Петровича Трутнева неправильно делает. Они совершают ошибку. Но никогда не поздно вернуться к этому вопросу. В принципе пусть во Владивостоке будет алмазо-бриллиантовый ТОСЭР и у нас надо делать такой же. И тогда мы вдохнем в эту отрасль новую жизнь.

Это важно, потому что в ТОСЭРах можно сделать то, о чем я говорил. Изменить систему налогообложения, упростить таможенные и иные процедуры и добиться тем самым нормальных условий для наших гранильщиков. Таких условий, какие есть за рубежом.

Конечно, мы всегда настаивали на том, что в Якутске надо открыть специализированный таможенный пост по алмазам и бриллиантам. Но, к сожалению, наша длительная работа по этому вопросу ни к чему не привела. Мы получили много стандартных ответов, например, «мы поддержим, но надо такие условия, такие, такие…». А время идет, ничего не делается. Скорее всего, это связано с опасениями вышестоящих органов, что появятся новые каналы контрабанды и что вообще надо все канализовать через Москву. И личные интересы наших чиновников были.

Но этот вопрос тоже можно решить при помощи ТОСЭР, потому что этот особый режим предполагает упрощение таможенных процедур. Поэтому ничего еще не потеряно, надо создавать у нас ТОСЭР в Якутске по производству бриллиантов и ювелирных изделий. Я думаю, что это дело нам по плечу.

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Источник: Маргарита НИФОНТОВА.
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