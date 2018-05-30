Вячеслав Штыров: Неудивительно, что Айсен Николаев назначен врио главы Якутии

Я знаю Айсена Сергеевича Николаева с его молодых лет, на всех этапах его трудовой деятельности. Когда он еще работал в фонде «САПИ», а я был президентом компании «АЛРОСА». Тогда еще мы его заметили и он довольно успешно рос в профессиональном плане. При мне он был министром финансов и я был доволен его работой. При его непосредственном участии удалось решить очень многие сложные вопросы по сбалансированности бюджета, погашению долгов республики перед Российской Федерацией. В то время шло реформирование бюджетной системы, а Айсен Сергеевич, уже имея опыт работы в банке, хорошо ориентировался.

Далее Айсен Сергеевич работал руководителем Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) и для меня, как для Президента республики, это было – как гора с плеч. Он брал на себя сложные вопросы политического характера, взаимодействовал с общественными объединениями, проявил себя с организационной точки зрения. На высоком организационном уровне был проведен юбилей Победы, когда нужно было держать под контролем обеспечение ветеранов жильем. Необходимо было заниматься реформированием политической системы республики, переходить к системе выборов по одномандатным округам и партийным спискам. Все это сложные, серьезные вопросы, которые он курировал, и успешно справлялся с поставленными задачами.

В своей работе я старался уделить внимание развитию города Якутска, разработке генплана города, строительству, развитию дорожной сети. Потому что считал, что столица была обделена в свое время вниманием. И я был рад, что Айсен Сергеевич, став мэром Якутска, продолжил эту работу. Мы встречались с ним, обсуждали вопросы развития города, и я хочу сказать, что он был достойным мэром.

Поэтому неудивительно, что выбор пал на Айсена Сергеевича Николаева и он был назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия). Я желаю ему успехов и уверен, что республика вновь будет на передовых позициях на Дальнем Востоке.

Член Совета Федерации,

Президент Республики Саха (Якутия)

2002—2010 г.г. В.А. Штыров