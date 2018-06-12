Вячеслав Штыров: Любовь к России объединяет нас

Дорогие якутяне!

Примите искренние поздравления с Днем России!

Этот праздник долгое время именовали самым молодым, отношение к нему у людей было разное. За прошедшие годы изменилась наша страна и изменились мы сами, выросли новые поколения. И с каждым годом крепнет понимание, что именно любовь к России объединяет нас, делает способными на самые смелые свершения. А каждый прожитый день, наполненный радостью заботы о близких, трудом во имя процветания своей страны, общими свершениями и победами еще больше сплачивает нас.

Вот это стремление к лучшему, к желанию всего самого доброго своей стране и живущей в ней гражданам – есть та основа, которая во все времена помогала нам быть сильными и преодолевать любые преграды, встающие на пути.

Дорогие якутяне! Желаю вам в этот праздничный день крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и удачи во всех начинаниях!

С праздником!

Член Совета Федерации Вячеслав Штыров