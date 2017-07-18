Вячеслав Шилов одержал победу в Международном конкурсе машинистов

Машинист Восточно-Сибирской дирекции тяги филиала «РЖД» Вячеслав Шилов стал лучшим на Международном конкурсе машинистов. Мероприятие накануне состоялось в Мегино-Кангаласском улусе республики. И, по словам гостей, прошло на высоком организационном уровне. Отметим, что Якутия приняла это престижное профессиональное состязание первой среди регионов России.

Президент Национального союза железнодорожников Юрий Бусыгин в комментарии ЯСИА заявил, что состязания машинистов должны выйти на межконтинентальный уровень:

«А зачем останавливаться? Будем двигаться дальше. Опыт вашего региона показал, с каким размахом и содержанием можно провести этот конкурс. Я очень благодарен правительству республики и «Железным дорогам Якутии».

Всего в конкурсе на железнодорожной станции Нижний Бестях участвовало 22 машиниста из регионов России и зарубежных стран: Монголии, Казахстана, Армении, Латвии, Донецкой Народной республики и Белоруссии. Строгое жюри по совокупности начисляло баллы за знание теории и практические навыки. По условиям конкурса участники демонстрировали умение остановить локомотив как можно ближе к барьерной планке, двигаясь по инерции и без тормозов. На этом этапе состязаний высочайшее мастерство показал машинист Восточно-Сибирской дирекции тяги филиала «РЖД» Вячеслав Шилов.

Кроме того, в рамках внеконкурсной программы машинистам требовалось сцепить локомотивы между собой. Сложность заключалась в том, что на сцепке устанавливался наполненный до краев стакан с водой на еще один стакан, перевернутый вверх дном, которые нельзя было уронить. После всех соревнований и показательных выступлений лучшим машинистом по праву назван Вячеслав Шилов. Второе место занял машинист Забайкальской дирекции тяги филиала «РЖД» Роман Мовчан. Третье место досталось представителю российской компании «РегионГрузсервис» Сергею Митраховичу. Победителям вручены сертификаты на 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

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