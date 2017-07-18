АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
17
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.07
 67.62
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.07.2017, 10:58
Экология
«Сургутнефтегаз»: Инцидент на Талаканском месторождении не повлиял на состояние окружающей среды
18.07.2017, 10:46
Происшествия
Контрабандист из Ингушетии пытался увезти золото стоимостью 11 млн рублей
18.07.2017, 10:35
Происшествия
Резонанс
На федеральной дороге Колыма в Якутии обрушился мост
18.07.2017, 10:25
Общество
Нерюнгринские таможенники пополнили бюджет почти на 80 млн рублей
18.07.2017, 10:18
Общество
Сегодня – День Государственного пожарного надзора
18.07.2017, 10:15
Общество
Вячеслав Шилов одержал победу в Международном конкурсе машинистов
18.07.2017, 10:05
Происшествия
В Нерюнгринском районе сгорела машина
18.07.2017, 9:53
Столица
4 августа в Якутске откроется ярмарка цветов
18.07.2017, 9:42
Политика
Егор Борисов встретился с канадскими инвесторами
18.07.2017, 9:32
Финансы
Более 70 млрд рублей РСХБ предоставил по программе льготного кредитования
18.07.2017, 9:21
Происшествия
Пожар в Мархе
18.07.2017, 9:10
Финансы
Издана информационная брошюра «Бюджет для граждан»
18.07.2017, 9:00
Столица
В детских садах города Якутска будет внедрено единое меню
18.07.2017, 8:50
Происшествия
В Якутии наказан директор кадетской школы
18.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 18 июля 2017 г.
18.07.2017, 0:38
Общество
Сегодня день рождения руководителя, художника и фотографа
17.07.2017, 20:42
Происшествия
Известную якутянку ограбили в Америке
17.07.2017, 20:38
Происшествия
Резонанс
По аварийному выбросу газа на Талаканском месторождении проводится проверка
17.07.2017, 19:43
Культура & Образование
Большая награда народного мастера Якутии Романа Готовцева
17.07.2017, 19:36
Красота & Здоровье
Знаменитые на весь мир академики дали оценку уровню якутского здравоохранения
17.07.2017, 19:15
Происшествия
В Якутии на сотрудников ГИБДД возбудили уголовное дело  
17.07.2017, 18:10
Общество
Завтра предстоят временные ограничения электроснабжения
17.07.2017, 17:53
Общество
В исправительной колонии № 8 прошел День открытых дверей
17.07.2017, 17:53
Экология
В сентябре в Булунский район Якутии привезут овцебыков с Ямала
17.07.2017, 17:43
Столица
На площади Матери появилась Аллея молодоженов
17.07.2017, 17:32
Республика
Глава Якутии обсудил с членами правительства сложившуюся чрезвычайную ситуацию в республике
17.07.2017, 17:27
Политика
Зампрокурора Якутии перешел на новую работу
17.07.2017, 17:25
Столица
Год добра: создается Музей города Якутска
17.07.2017, 17:15
Столица
Общественная палата столицы открыта для горожан
17.07.2017, 17:11
Культура & Образование
Начинается голосование за лучшее фото в национальном костюме
17.07.2017, 17:00
Культура & Образование
Ярмарка Якутской ГСХА: как это было
17.07.2017, 16:50
Столица
Обновленная схема движения автобусов в связи с ремонтом улицы Жорницкого
17.07.2017, 16:40
Общество
Видео
Паромные войны-2. Женщины
17.07.2017, 16:30
Происшествия
В поселке Айхал на карьере погиб человек
17.07.2017, 16:20
Республика
Паромная переправа Якутск – Нижний Бестях возобновила работу
17.07.2017, 16:10
Столица
«Инспекторы ПДН, прежде всего, педагоги и психологи»
17.07.2017, 16:00
Происшествия
Поживился в шашлычной
17.07.2017, 15:50
Столица
Дым рассеется: В Якутске ожидается холодный атмосферный фронт
17.07.2017, 15:44
Красота & Здоровье
Меры профилактики при задымлении от Поликлиники №1
17.07.2017, 15:35
Политика
Общественная палата в прямом эфире  
17.07.2017, 15:25
Столица
Открылась вторая смена в детском лагере «Энергетик»
17.07.2017, 15:16
Столица
Объезд города: проверка начала застройки 17 квартала и трех скверов 
17.07.2017, 15:03
Республика
Беспилотные помощники
17.07.2017, 14:51
Происшествия
Двое утонули на Даркылахе и на 203-м
17.07.2017, 14:43
Происшествия
В Оймяконском районе двое пропали без вести
17.07.2017, 14:33
Республика
Спасатель из Аргахтаха: Северяне — люди готовые к любым ударам стихии
17.07.2017, 14:21
Общество
Продукцию местных производителей — на прилавки Западной Якутии
17.07.2017, 14:12
Общество
Фонд капитального ремонта отвечает на вопросы собственников
17.07.2017, 14:00
Столица
Фестиваль красок «Холи» собрал тысячи горожан
17.07.2017, 13:00
Столица
Прокуратура обязала мэрию предоставить Кангаласской школе другое здание
17.07.2017, 12:53
Республика
Якутия в огне, но… угрозы здоровью нет
17.07.2017, 12:40
Происшествия
Несовершеннолетний гонщик, трижды пойманный за управление без прав, попал в аварию
17.07.2017, 12:31
Столица
Присоединяйтесь к благотворительной акции «Корзинка добра»
17.07.2017, 12:20
Происшествия
Смертельное ДТП на Сергеляхском шоссе
17.07.2017, 12:10
Республика
На переправе Якутск — Нижний Бестях движение паромов временно приостановлено
17.07.2017, 12:00
Происшествия
В детские лагеря собирались принять на работу ранее судимых
17.07.2017, 11:53
Красота & Здоровье
Светила российской медицины о научном форуме хирургов в Якутске
17.07.2017, 11:42
Происшествия
Две новостройки в Олекминске были построены с нарушениями
17.07.2017, 11:29
Спорт
В Якутске прошел турнир по мини-футболу памяти легенды уголовного розыска Игоря Лукашина
17.07.2017, 10:59
Общество
Коррупция: В ЧОПы без уведомлений принимают бывших сотрудников органов внутренних дел
17.07.2017, 10:50
Столица
Известные городские предприятия оштрафованы природоохранной прокуратурой
17.07.2017, 10:40
Финансы
Россельхозбанк предлагает жителям Якутии памятные монеты «Рак» по сниженным ценам
17.07.2017, 10:29
Столица
В Гагаринском округе продолжаются добрые дела 
17.07.2017, 10:21
Общество
17 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
17.07.2017, 10:10
Республика
Сенокосные угодья в ряде районов Якутии могут уйти под воду
17.07.2017, 10:01
Происшествия
Видео
Водитель в Вилюйске заявил, что его избили сотрудники ГИБДД
17.07.2017, 9:47
Общество
Роспотребнадзор: Оксид азота в Якутске превышен в 3 раза
17.07.2017, 9:43
Происшествия
В Якутске 6 человек увезли на скорой с обострением бронхиальной астмы
17.07.2017, 9:35
Общество
Минздрав рекомендует: Используйте средства защиты от дыма. При недомогании обратитесь к врачу
17.07.2017, 9:20
Республика
Егор Борисов: Плохо, что указ не выполняется
17.07.2017, 9:08
Республика
В Алданском районе чествовали золотодобытчиков
17.07.2017, 8:52
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
Архив новостей
Общество
18 июля 2017, 10:15
55

Вячеслав Шилов одержал победу в Международном конкурсе машинистов

Машинист Восточно-Сибирской дирекции тяги филиала «РЖД» Вячеслав Шилов стал лучшим на Международном конкурсе машинистов. Мероприятие накануне состоялось в Мегино-Кангаласском улусе республики. И, по словам гостей, прошло на высоком организационном уровне. Отметим, что Якутия приняла это престижное профессиональное состязание первой среди регионов России.

Президент Национального союза железнодорожников Юрий Бусыгин в комментарии ЯСИА заявил, что состязания машинистов должны выйти на межконтинентальный уровень:

«А зачем останавливаться? Будем двигаться дальше. Опыт вашего региона показал, с каким размахом и содержанием можно провести этот конкурс. Я очень благодарен правительству республики и «Железным дорогам Якутии».

Всего в конкурсе на железнодорожной станции Нижний Бестях участвовало 22 машиниста из регионов России и зарубежных стран: Монголии, Казахстана, Армении, Латвии, Донецкой Народной республики и Белоруссии. Строгое жюри по совокупности начисляло баллы за знание теории и практические навыки. По условиям конкурса участники демонстрировали умение остановить локомотив как можно ближе к барьерной планке, двигаясь по инерции и без тормозов. На этом этапе состязаний высочайшее мастерство показал машинист Восточно-Сибирской дирекции тяги филиала «РЖД» Вячеслав Шилов.

Кроме того, в рамках внеконкурсной программы машинистам требовалось сцепить локомотивы между собой. Сложность заключалась в том, что на сцепке устанавливался наполненный до краев стакан с водой на еще один стакан, перевернутый вверх дном, которые нельзя было уронить. После всех соревнований и показательных выступлений лучшим машинистом по праву назван Вячеслав Шилов. Второе место занял машинист Забайкальской дирекции тяги филиала «РЖД» Роман Мовчан. Третье место досталось представителю российской компании «РегионГрузсервис» Сергею Митраховичу. Победителям вручены сертификаты на 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

comments powered by HyperComments

Какой самый уважаемый политик в Якутии? (на республиканском уровне)
Смотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Источник: http://ysia.ru/glavnoe/vyacheslav-shilov-oderzhal-pobedu-v-mezhdunarodnom-konkurse-mashinistov/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.07.2017, 16:56
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
На Крестьянском рынке снова толпа якутян, жаждущих клубники
12.07.2017, 12:17
Происшествия
Скандал
Известная журналистка и общественница избита при обыске в своем доме?
14.07.2017, 10:10
Происшествия
В деле якутского мафиози фигурируют вымогательства, пытки, оружие и наркотики
14.07.2017, 10:28
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
Горячая пляжная десятка мужской половины якутского инстаграма!
15.07.2017, 12:14
Желток
Куда полетел Егор Борисов?
16.07.2017, 12:41
Желток
Фотофакт
Валерий Меладзе дал концерт в Якутии
12.07.2017, 9:05
Экология
Резонанс
Главный эколог ИНК комментирует инцидент в Сунтаре: Данный случай выбил нас из колеи
17.07.2017, 20:42
Происшествия
Известную якутянку ограбили в Америке
16.07.2017, 11:02
Происшествия
В Якутске сгорел дом
14.07.2017, 17:13
Общество
Позитив
Хозяин Land Сruiser Prado от РСК «Стерх»: Я видел птицу стерх!
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Республика
17.07.2017

На переправе Якутск — Нижний Бестях движение паромов временно приостановлено

Видео
Происшествия
17.07.2017

Водитель в Вилюйске заявил, что его избили сотрудники ГИБДД

Общество
17.07.2017

Роспотребнадзор: Оксид азота в Якутске превышен в 3 раза

Происшествия
17.07.2017

Установлено 13 лиц, причастных к возникновению природных пожаров в Якутии

Позитив
Культура & Образование
16.07.2017

«Летний бриз» перед серебряной свадьбой!

Фотофакт
Желток
16.07.2017

Валерий Меладзе дал концерт в Якутии

Анонс
Красота & Здоровье
16.07.2017

О режиме работы поликлиник Якутска 16 июля 2017 года

Резонанс
Спорт
16.07.2017

Кто настоящий победитель забега на призы премьер-министра Якутии?