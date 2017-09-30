Введены ограничения движения на трассе «Лена»

На автодороге А-360 «Лена» Невер — Якутск с 18.00 ч (местного времени) 29.09.2017 г. введено ограничение движения:

км 475+000 (п. Б.Хатыми) — км 626+200 (п.Орочен 1) — для большегрузных транспортных средств и маршрутных автобусов.

Причина: продолжительный снег, мокрый снег, местами сильный, местами порывистый ветер до 12-17 м/с.

О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

ФКУ Упрдор «Лена» рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояние и в темное время суток. При движении по федеральной трассе Невер-Якутск быть предельно внимательными, избегать превышения скорости, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

При возникновении чрезвычайной ситуации обращаться по телефонам службы спасения 112, и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Лена» (41145) 31218; 8-924-173-12-18.