 Введено ограничение движения на трассе «Лена»

4 мая на федеральной автомобильной дороге общего пользования «Лена» Невер-Якутск значительно ухудшились погодные условия: наблюдаются осадки в виде мокрого снега при северном ветре с порывами до 12-17 м/с. О дальнейшем ухудшении погоды предупреждает и Гидрометеослужба по Республике Саха (Якутия).

Непогода осложнила движение на трассе, и, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий, на участке от 245 км (Амурская область) до 360 км (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район) автодороги «Лена» введено ограничение движения для большегрузных транспортных средств и маршрутных автобусов. Проезд для легковых транспортных средств не ограничен, однако водителям рекомендовано все же пока воздержаться от поездок в данном направлении.

В настоящее время на территории Нерюнгринского района ведутся снегоочистные работы, на соответствующих участках трассы установлены дорожные знаки 1.25 «Дорожные работы», 3.2 «Движение запрещено» с табличками 8.4.1 (грузовой транспорт), 8.4.4 (маршрутный транспорт).

Предварительное время снятия ограничения: 9 час. 00 мин. 5 мая