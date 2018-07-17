Вторую смену в якутских школах хотят ликвидировать

По мнению и.о министра экономики РС (Я) Майи Даниловой, сегодня наиболее острым вопросом для республики в сфере образования остается вопрос строительства новых общеобразовательных учреждений.

«У нас очень большие потребности по строительству новых школ, это наиболее остро ощущается в городе Якутске. Поэтому для решения этого вопроса республика внесла предложение включить в национальный проект «Образование» мероприятия по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях, понимая, что это одно из важнейших мероприятий в обеспечении и создании качественной образовательной среды», — отметила она.