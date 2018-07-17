Вторую смену в якутских школах хотят ликвидировать

По мнению и.о министра экономики РС (Я) Майи Даниловой, сегодня наиболее острым вопросом для республики в сфере образования остается вопрос строительства новых общеобразовательных учреждений.
«У нас очень большие потребности по строительству новых школ, это наиболее остро ощущается в городе Якутске. Поэтому для решения этого вопроса республика внесла предложение включить в национальный проект «Образование» мероприятия по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях, понимая, что это одно из важнейших мероприятий в обеспечении и создании качественной образовательной среды», — отметила она.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Ликвидируют они вторую смену, как же! Банально уплотнят классы по 35-40 школьников — вот и решение проблемы от наших чиновников. Ни Евсикова, ни Петров палец о палец не ударили для реального улучшения вопроса со школами в Якутске. Дети сидят в классах, как сельди в бочках.
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