Второй рог Быка Холода сломался сегодня

Второй рог Быка Холода, согласно якутским поверьям, ломается 24 февраля, и морозный период года заканчивается. Первый его рог сломался 12 февраля, и зима начала отступать. 22 мая рога полностью тают, и Бык Холода уплывает на Ледовитый океан отдыхать до следующей зимы.

Народ Саха издревле олицетворял зиму в образе быка. Благодаря Быку Холода, Якутия славится своими морозами. Принято считать, что с ростом его рогов морозы крепчают, а когда они ломаются, наоборот, морозы отступают.

Считается, что Бык Холода — это просто крупный бык с огромными рогами. Но по мере изучения мифов и легенд якутов и других народов Сибири родилось предположение, что прототипом Быка Холода, возможно, был мамонт. К тому же, внушительный облик быка мог сформироваться у народа Саха после обнаружения останков мамонтов, чьи бивни они принимали за рога исполинских быков.