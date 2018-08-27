Второе солнце Александра Саввинова

Александр Александрович Саввинов имеет два высших образования, работал учителем, затем директором школы, возглавлял приемную комиссию вузов Центра, Сибири и Дальнего Востока. Был экспертом Контрольного Комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я). С 2000-го года стал депутатом Городского Собрания депутатов г. Якутска. Является председателем Якутской городской Думы.

Ему не подходит полное имя — Александр Александрович. Какое-то оно слишком сухое для этого человека. Наверное, поэтому почти все зовут его Сан Саныч, это прилипло к нему еще со времен директорства в школе. Он и не возражает.

— Кем сложнее руководить: детьми в школе или депутатами в гордуме?

— И в том и в другом случае слово «руководить» не подходит. Директор должен уметь так выстроить учебный процесс, чтобы ученику было максимально комфортно учиться, чтобы у детей горели глаза. А председатель городской думы должен уметь координировать работу этого органа власти так, чтобы максимально помогать городу решать любые проблемы.

— Если вас каждый созыв переизбирали коллеги, признавая за вами пальму первенства, значит, вы были, как минимум, хороши в должности председателя гордумы…

— Надеюсь, что так оно и было.

— Стоит ли менять всё это на должность мэра города?

— Говорят, человек не должен стоять на одном месте. Я согласен с этим: хочу выйти из своей зоны комфорта и расширить поле деятельности.

— Вы уверены, что из вас получится хороший мэр?

— Да, в этом я уверен, и это не просто самоуверенность. Верю не только в себя, но и в людей, которые придут вместе со мной управлять городом. Я уже говорил в других интервью, материалах и на встречах, что город не должен быть ареной для реализации чьих-то амбиций, не должен зависеть от прихотей одного человека. Несмотря на весь опыт управления и решения городских проблем, я тоже могу ошибаться, как и любой другой человек. Поэтому первое, что сделаю — создам высокопрофессиональную команду, состоящую из экономистов, аудиторов, антикризисных менеджеров, которые смогут подсказать новые пути решения, дадут новое направление развития города.

— Если сравнивать город с человеком, то какой он?

— Это студент: молодой, порывистый, зачастую импульсивный, с огромной тягой к знаниям и экспериментам. В общем, все плюсы и минусы бесшабашной молодости.

— Означает ли это, что для молодежи и студентов есть особое место в вашей предвыборной программе?

— Конечно. Знаете, если верить социологам, а у нас нет оснований не доверять этой отрасли науки, любой город двигает вперед только 1% населения. Мир меняется очень быстро. И вкладываться надо не просто в развитие, допустим, промышленности, а в человеческий ресурс. Мы должны сами выращивать себе чудо-специалистов, способных продвигать город вперед во всех отраслях. И сейчас это делается, но должно делаться в еще большем объеме. Вспомните технопарк, кванториум, планы на открытие IT–колледжа. Многие не понимают необходимости этих первых шагов и требуют немедленной финансовой отдачи от вложений. Но так не бывает. Она будет огромной, но не сразу. А наши резиденты, когда вырастут, встанут на ноги, будут заниматься изменением мира.

— Да, но сейчас городской бюджет трещит по швам и не может ждать отдачи десятилетиями. Почему так сильно вырос долг?

— Вырос не только долг, на 58% выросла и доходная часть бюджета, выросла численность населения. Не надо паниковать, просто услышав краем уха о каких-то возросших долговых обязательствах. Все в рамках закона, четко определяющего пределы заимствований, которые никто не нарушает. Не нужно бояться тратить деньги на нужды города, надо увеличивать доходную часть бюджета, чтобы покрывать долги.

— Как вы предлагаете увеличить бюджет?

— Необходимо принять, вернее, продавить, закон о статусе столицы, который бы позволил привлечь дополнительные 500 миллионов в городской бюджет. Почему я говорю продавить? Потому что один раз Ил Тумэн уже завернул наш закон. Надеюсь, что в этот удастся провести задуманное. Деньги с НДФЛ (налог на доходы физических лиц) сейчас распределяются 40% в городской бюджет и 60% в республиканский. Надо добиться распределения 45% в казну города. Нужно разработать механизмы работы в полную силу Кодекса об административных нарушениях: бросил бумажку мимо урны, побеспокоил ночью весь дом, выгулял собаку без поводка и не убрал за ней — плати штраф. Понимаю, что найдется много недовольных, но, к сожалению, без этого не будет порядка. Да и деньги от штрафов городу лишними не будут, пустим их на благоустройство.

— Вы поэтому уверены, что будете лучшим мэром, чем ваши конкуренты? Потому что все эти решения можно «протолкнуть» только с согласия республиканских властей?

— Мне не нравится формулировка вопроса, но смысл его понятен. Да, какие-то моменты можно решить только с согласия и одобрения депутатов Ил Тумэн, нового избранного главы республики и правительства Якутии. Противостояние городской администрации с республиканскими властями уже было. Ни к чему хорошему такая борьба не привела и для города не принесла никакой пользы. Еще раз подчеркиваю, что город не должен быть ареной для политических амбиций, сведения счетов, каких-то обид конкретных людей.

— Одна из самых больших проблем нашего города — экология. Горящий мусорный полигон и несанкционированные свалки, пыль столбом, загрязнение воздуха выхлопными газами… Как вы намерены это решить?

— Решить эту проблему можно только целенаправленно: закатывая все дороги и подъездные пути в асфальт, создавая многолетние газоны из местных растений. Несанкционированные свалки, как и множество других проблем, можно решить путем расширения системы видеоконтроля и переносными мини-камерами. То есть, убираем незаконную свалку, ставим там временную камеру, штрафуем несколько нехороших людей, которые по привычке бросают там мусор. Всё — проблема свалки решена. А насчет городского мусорного полигона, то уже имеющийся будет закрыт, а новый переедет дальше по Вилюйскому тракту на давно выделенный и согласованный участок, где будет построен и мусороперерабатывающий завод.

— А что делать дальше со старой свалкой, которая так и будет воспламеняться каждое лето, отравляя горожан?

— Конечно, тут я должен сказать, что свалку надо рекультивировать: утилизировать накопленный мусор, выкопать огромную яму, куда свалить все имеющееся и насадить сверху лес, призвать на помощь бактерии, которые пожирают мусор, но… Я не волшебник. Это в данный момент нереально, а давать заведомо невыполнимые обещания не буду. Единственный способ сейчас как-то решить проблему старой свалки — сделать искусственную гору, попытавшись засыпать ее сверху поэтапно: песком, щебенкой, землей. И уже сверху посадить деревья. И то это повлечет за собой колоссальные расходы. Значит, надо приступать к этой работе поэтапно. Глаза боятся, а руки делают.

— Есть что-то, чего мы не коснулись в этом разговоре, но на что вам хотелось бы обратить внимание ваших избирателей.

— Что-то? Да мы не коснулись и сотой доли того, о чем я хотел бы поговорить!

— Стоп, моя ошибка. Тогда расскажите только об одном проекте, который вы хотите предложить горожанам.

— Сложно выбрать… Дайте подумать… Например, второе солнце.

— Простите?

— Мы живем в условиях сурового климата, когда большую часть года зима, холода и темень. Все это не может не накладывать отпечаток на настроение жителей города: депрессии, уныние, болезни. Нам не хватает света и ярких красок. Надо сделать так, чтобы в Якутск навсегда пришло второе солнце, чтобы город вечерами сиял огнями красивых фонарей, подсвеченными тротуарами, декоративными элементами. Чтобы цвета домов радовали глаз, а на всех детских площадках, помимо фонарей, была красивая подсветка. Чтобы в темноте не бросалась в глаза только одна подсвеченная телевышка, а каждое значимое предприятие устраивало свое световое шоу. Если нам не хватает солнца, мы должны сделать его сами.

Тимофей Сергеев

Отрывки из предвыборной программы кандидата на пост главы города Якутска Александра Саввинова:

Столица без окраин

В первоочередном порядке включим в план реконструкции и капитального ремонта улицы в Сайсарском, Промышленном, Гагаринском, Автодорожном, Строительном округах. Части города и пригороды с высокой долей аварийного и ветхого жилья, такие как 17-й квартал, ГРЭС, Марха и другие, станут приоритетными в комплексной застройке микрорайонов, реновации городских территорий.

На территориях СОНТ до 15 км Покровского тракта, СОНТ «Сатал», квартала «Северный», участков для многодетных семей в Хатассах начнем создание новых жилых микрорайонов с малоэтажной застройкой.

Благоустройство территорий

Запустим новый механизм благоустройства городской среды. Предоставим предпринимателям на безвозмездной основе земельные участки под полезный для горожан бизнес на условиях благоустройства территории. Для этого введем упрощенный порядок с предоставлением минимального пакета документов и ускоренным рассмотрением. Утвердим единый порядок реализации коммерческих проектов на этих участках — зарядных станций, проката, культурно-развлекательных услуг населению. Создадим крупные центры притяжения для горожан в прибрежных зонах городских озер, общественных пространствах столицы. Разработаем проекты инфраструктуры природных парков с зонами для семейного отдыха, детскими и спортивными площадками, велодорожками и воркаутами. по Покровскому, Маганскому, Вилюйскому и Намцырскому трактам.

Умный город

Введем новый стандарт жилой застройки с повышенными требованиями к благоустройству дворовых территорий, к местам общего пользования в многоквартирных, вплоть до дизайна фасадов и подъездов.

Во всех общественных местах столицы откроем Wi-Fi-зоны свободного доступа к сети Интернет.

На базе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Якутска создадим Ситуационный центр для управления жилищно-коммунальным комплексом и общественным транспортом столицы, видеонаблюдением и координации действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Начнем масштабную работу по обновлению коммунальных сетей и инженерной инфраструктуры.

Мобилизация собственных ресурсов

Проведем масштабную инвентаризацию муниципального имущества, в том числе закрепленного за муниципальными предприятиями, и вернем в экономический оборот неиспользуемое или неэффективно используемое.

Проведем полный мониторинг муниципальных жилых помещений и всех договоров аренды земельных участков на территории города.

Пересмотрим нормативные расходы на содержание управленческого аппарата муниципальных структур и предприятий.