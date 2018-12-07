«Второе дыхание» якутского пауэрлифтера

Определены лауреаты премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».

Церемония награждения лауреатов премии Паралимпийского комитета России (ПКР) «Возвращение в жизнь» прошла в Красноярске. XIII торжественная церемония награждения прошла в рамках Паралимпийского бала. В рамках церемонии были награждены лучшие паралимпийцы по итогам 2018 года.

Победителем в номинации «Сила в воле» стал трехкратный чемпион Паралимпийских игр по горнолыжному спорту Алексей Бугаев. В номинации «Что наша жизнь? Борьба!» победу одержала шестикратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону среди слепых Михалина Лысова. Первой в номинации «Точка опоры» стала чемпионка мира по волейболу сидя Юлия Медникова. В номинации «И жизнь, и слезы, и любовь…» победила супружеская пара паралимпийцев Виктор и Анна Миленины, выступающие в волейболе сидя, лыжных гонках и биатлоне среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Тренер Милениной Валерий Огородников стал победителем в номинации «Личным примером».

В номинации «Второе дыхание» победил чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Владимир Балынец из Якутии. Трехкратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Екатерина Румянцева стала первой в номинации «Поворот судьбы». Чемпион мира по паравелоспорту Арслан Гильмутдинов победил в номинации «Возвращение в жизнь».

Женская сборная по гандболу среди слепых, выигравшая чемпионат мира впервые в своей истории, была удостоена номинации «Преодоление». Женская сборная по волейболу сидя, также выигравшая чемпионат мира, победила в номинации «Я люблю тебя, жизнь».

В Красноярске с 4 по 6 декабря проходил Всероссийский форум паралимпийского движения, в рамках которого прошла научно-практическая конференция, Сибирский форум юных паралимпийцев, заседание исполкома ПКР и Паралимпийский бал.