Вторая волна от сгоревшей урасы Ил Тумэна на Вилюйском ысыахе

Вилюйские депутаты не одобрили исполнение Бюджета-2017
19 июня состоялась очередная 42-ая сессия районного Совета Вилюйского улуса. 13 вопросом повестки дня значилось «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального района «Вилюйский улус (район)» за 2017 год. Вносит Винокуров С.Н. – глава муниципального района».
В этом вопросе депутаты проявили принципиальность, и не утвердили отчет об исполнении Бюджета-2017. Такое решение было рекомендовано бюджетной комиссией, и депутаты поддержали решение профильной структуры. По мнению депутатов, администрация Вилюйского улуса не предоставила необходимую информацию по расшифровке бюджета.
По данным SakhaLife, одним из вопросов обсуждения было строительство объектов к Ысыаху Олонхо, прошедшего в Вилюйске в прошлом году. Администрация Вилюйского улуса включила все объекты в отчет как законченные и оплаченные по актам выполненных работ. Но депутатская комиссия сочла, что ураса Ил Тумэна, стоимостью 4 миллиона рублей, не соответствует условиям конкурсной документации, работы не выполнены в полном объеме (копия соответствующего протокола имеется в распоряжении редакции — авт.). При этом акты приемки подписаны, оплата произведена полностью, как за законченный объект.
Читатель помнит, что год назад ысыах Олонхо прошел в Вилюйске. За десять дней до праздника ранним утром сгорела ураса Ил Тумэна, стоимостью 4 миллиона рублей. По горячим следам происшествия, глава Вилюйского улуса Сергей ВИНОКУРОВ заявил в СМИ, что это был поджог, и что готовность урасы составляла 98-99%, осталось лишь доложить напольные плиты.
К ысыаху Олонхо ураса Ил Тумэна была полностью восстановлена. И вот, спустя год, вновь возникли вопросы по этому и другим объектам ысыаха Олонхо, в части исполнения бюджета и качества работ. Депутаты апеллируют к своей комиссии, и требуют более подробной расшифровки исполнения бюджета от администрации улуса.
SakhaLifе связался с председателем Вилюйского районного Совета депутатов Гаврилом КОРЯКИНЫМ, и вот что сообщил.
— Да, мы перенесли рассмотрение вопроса по исполнению бюджета Вилюйского улуса на следующую сессию. Так рекомендовала бюджетная комиссия, и депутаты поддержали. Есть отдельные вопросы, которые следует уточнить.
Остается надеяться, что депутаты Вилюйского районного Совета на следующей сессии получат ответы на свои вопросы.
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