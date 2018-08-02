ВТБ в 1 полугодии профинансировал предприятия Камчатки на 5,5 млрд рублей

Корпоративный кредитно-документарный портфельВТБ в Камчатском крае на 1 июля 2018 г. составил 12,3млрд рублей, увеличившись за год на 73%. Основная доля (92%) приходится на сегмент среднего и малого бизнеса.

Более половины портфеля формируют кредиты предприятиям рыбной промышленности, 35% — оптовой и розничной торговли.

Объем выданных средств предприятиям Камчатского края в первом полугодии 2018 г. достиг5,5 млрд рублей, что на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ресурсный портфель корпоративного подразделения ВТБ на Камчатке за год вырос на 30% и составил 7,2млрд рублей.