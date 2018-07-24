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24 июля 2018, 15:15
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ВТБ увеличивает финансирование строительства нового водозабора в Якутске

ВТБ открыл АО «Водоканал» в г. Якутске кредитную линию в размере 1,83 млрд рублей. Средства будут направлены на рефинансирование задолженности в других банках в рамках строительства водозабора в районе Якутска.

Проект ведётся по утвержденной правительством республики Саха (Якутия) программы реконструкции объектов водоподготовки города. Она направлена на расширение мощностей по подготовке воды, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам.

Ранее ВТБ для реализации проекта уже предоставил компании инвестиционный кредит на сумму 1,2 млрд рублей под государственную гарантию правительства республики. В результате общий объем финансирования предприятия со стороны ВТБ составляет более 3 млрд рублей.

«Строительства нового водозабора — вопрос большой социальной значимости для столицы Якутии. Для нас важно поддерживать подобные проекты развития», — прокомментировал руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Республике Саха (Якутия) Петр Птицын.

Справка:

АО «Водоканал» является одним из крупнейших предприятий в Якутске. Предприятие осуществляет водоотведение и реализацию услуг водопровода и канализации населению с 1941 года. Обслуживает более 80% населения Якутска, из них 257 тысяч человек подключены к централизованной системе водоснабжения и 9 тысяч человек пользуются колонками.

Источник: Пресс-служба Банк ВТБ (ПАО).
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