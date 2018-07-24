ВТБ финансирует строительство крупнейшего ТРЦ на Дальнем Востоке

ВТБ открыл группе компаний «Невада Групп» кредитную линию в размере 3,3 млрд рублей сроком на семь лет. Заемные средства предоставляются на строительство торгово-развлекательного комплекса в Хабаровске.

ТРК «Броско Молл» площадью 80 тыс. м2 станет крупнейшим на Дальнем Востоке. Он будет включать 150 магазинов, фудкорт, кинотеатр с первым в регионе залом IMAX.

«ВТБ активно поддерживает проекты развития предприятий оптово-розничной торговли в регионах. «Невада Групп» — один из ведущих ретейлеров Дальнего Востока. Мы сотрудничаем с предприятием в рамках зарплатного проекта, также предоставляем расчетное обслуживание, эквайринг. Уверен, что с нашей поддержкой компания сможет успешно реализовать и свои амбициозные инвестиционные планы по развитию городской инфраструктуры в Хабаровске», — прокомментировал руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Для справки:

ГК «Невада Групп» основана в 1994 году и является одним из крупнейших поставщиков товаров категории FMCG на Дальнем Востоке. Оптовую торговлю ведет на территории Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Амурской, Сахалинской области, Якутии и Еврейской автономной области. Обслуживает более 17 000 торговых точек, имеет разветвленную сеть филиалов и обособленных подразделений, собственный автопарк.

Розничное направление группы представлено тремя торговыми сетями общей площадью более 112 тыс. кв. м (сеть минимаркетов «РазДва», супермаркетов «Наш Универсам» и гипермаркетов «Самбери»).