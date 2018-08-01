Вся 51 медаль якутских борцов на коврах чемпионатов России

Шестикратный чемпион Лебедев, двукратный Юмшанов и другие. Накануне старта XXVI чемпионата страны по вольной борьбе в Одинцово Sportyakutia.ru подготовила статистику выступлений якутских борцов на главном российском ковре.

Всего за 25 проведенных чемпионатов страны воспитанниками якутской школы борьбы завоевана 51 медаль различного достоинства – из них 12 золотых, 16 серебряных и 23 бронзовые награды.

Абсолютным рекордсменом по количеству медалей является заслуженный мастер спорта Виктор Лебедев: у него в активе шесть золотых и одна серебряная медаль чемпионатов страны. Пять раз на пьедестал почета поднимался (два золота и три бронзы) еще один заслуженный мастер спорта из Якутии, ныне старший тренер сборной юниорской команды России Петр Юмшанов. У лидера якутских вольников начала нулевых Александра Контоева – четыре медали чемпионатов России (золото, серебро и две бронзы). А мастер спорта международного класса Осип Михайлов три раза выходил в финал чемпионатов России. В его активе одна золотая и две серебряные медали. Нынешний лидер и капитан якутской сборной Виктор Рассадин идет следующим в списке борцов, у кого наибольшее количество наград на внутренних стартах. У Рассадина пока два серебра и одна бронзовая медаль.

Возможность пополнить коллекцию медалей ЧР из ныне действующих спортсменов, помимо Рассадина, в эти выходные представится также Егору Пономареву, Арыйаану Тютрину, Вячеславу Ефремову, Михаилу Иванову и Дмитрию Аксенову. Якутские поклонники борьбы также надеются на успешное выступление борцов на ковре Одинцово.

Статистика Sportyakutia.ru. Все якутские победители и призеры чемпионатов России:

Петр Юмшанов – золото (1992, 1995), бронза (1993, 1994, 1996).

Александр Контоев – золото (2002); серебро (2003); бронза (2001, 2005).

Осип Михайлов – золото (2007); серебро (2006, 2009).

Виктор Лебедев – золото (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016); серебро (2012).

Прокопий Петров – золото (2002).

Егор Пономарев — золото (2016), серебро (2014).

Герман Контоев – серебро (1992); бронза (1993).

Владимир Торговкин – серебро (1993); бронза (1992).

Егор Красильников – серебро (1995).

Василий Стручков – серебро (1995); бронза (1994).

Кирилл Павлов – серебро (1996).

Матвей Матвеев – серебро (1999).

Павел Капитонов – серебро (2001).

Михаил Иванов – серебро (2007).

Тимур Пестерев – серебро (2013); бронза (2011).

Виктор Рассадин – серебро (2016, 2017); бронза (2014).

Артур Федоров – бронза (1992).

Николай Яковлев – бронза (1993).

Дмитрий Михайлов – бронза (2001).

Антон Иванов – бронза (2002).

Евгений Коломиец – бронза (2007, 2016).

Николай Старостин – бронза (2008).

Петр Сивцев – бронза (2010).

Арыйаан Тютрин – бронза (2014, 2016).

Ньургун Скрябин — бронза (2016)

Вячеслав Ефремов — бронза (2016).

Дмитрий Аксенов — бронза (2017)