Встречи в новом формате: дискуссионные площадки дают возможность быть услышанными

Серию дискуссионных площадок с участием отраслевых экспертов, бизнесменов, общественников открыл врио главы Якутии Айсен Николаев 23 июля в селе Улахан-Аан Хангаласского улуса.

В течение месяца под руководством главы Якутии будут проводиться встречи в новом формате, чтобы выявить проблемы отрасли и найти возможные решения. Темой первой дискуссионной площадки стали перспективы сельского хозяйства.

Обсуждение проходило по тематическим блокам: растениеводство, животноводство, пищевая и перерабатывающая промышленность, привлечение инвестиций.

Сахайаана Павлова, заведующая лабораторией по растениеводству ЯНИИСХ:

— В целом дискуссионная площадка по развитию сельского хозяйства прошла очень интересно и плодотворно. Я, как эксперт секции «Растениеводство», выступила с информацией по производству семеноводства зерновых культур, мелиорации сельхозугодий, создания кормозаготовительной базы.

По данному направлению сельского хозяйства за последние годы накопилось достаточно большой объем проблемных вопросов. К примеру, сейчас хозяйства используют 70% привозных семян, это говорит о том, что в республике не уделяется должного внимания районированию семеноводства. Очень остро стоит вопрос проведения мелиоративных работ, по действующей программе мелиорации ежегодно только в 17 тыс. га сенокосных угодий проводятся работы по лиманному орошению и осушению. При этом необходимо внедрять интенсивные технологии создания сеяных сенокосов и пастбищ.

Чтобы грамотно вовлечь в оборот наиболее продуктивные земли, нам необходимо пройти большой путь от сплошной инвентаризации земель и определения эффективных пользователей.

Врио Главы Якутии Айсен Николаев согласился с нашим предложением о необходимости дальнейшей реализации подпрограммы «Кормопроизводство», где предусматривается паритетное софинансирование мероприятий из республиканского бюджета и местных бюджетов.

Мы, представители научного сообщества сельскохозяйственной отрасли, уверены, что наиболее конструктивные предложения, поступившие в ходе дискуссионной площадки, будут обязательно учтены и отображены в главном документе развития республики – Стратегии развития РС (Я).