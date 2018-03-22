Встречай весну, Якутск: Приглашаем на проводы зимы

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Программа общегородского праздника «Встречай весну, Якутск!»
Дата проведения: 1 апреля 2018 г.
Место проведения: площадь Комсомольская
|Время
|Мероприятие
|12.00
|Церемония встречи ямщиков и почтовой кавалькады
|12.00
|«Весёлый дровосек» командный конкурс лесорубов
|12.40
|«Заждались мы весны, все на проводы зимы!» театрализованное представление с участием артистов ГАРДТ им.А.С.Пушкина
|13:00
|Торжественное открытие праздника
|13.15
|«Все потомки ямщиков вместе!» концертная программа
|13:15
| «Весна идет, веселись народ» народные конкурсы и забавы
Спортивные состязания по мини-футболу в валенках
|«Хомуур» метание аркана на хорей — состязание сильнейших
|«Потешный столб» конкурс сильных и ловких
|15.00
|«Весенний калейдоскоп» праздничная программа с участием артистов эстрады
| Парк культуры и отдыха
| 12.00
14:30
15:20
16:00
|«Молодецкие забавы» развлекательная конкурсная программа для детей и взрослых
«Весна идет, весне дорогу» концертная программа художественных коллективов г. Якутска
«Скоморошьи потехи» программа веселых аниматоров – озорное прощание с зимой
«Собирайся, народ, весна идет» концертная программа
Источник: якутск.рф.