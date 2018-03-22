Встречай весну, Якутск: Приглашаем на проводы зимы

Программа общегородского праздника «Встречай весну, Якутск!» Дата проведения: 1 апреля 2018 г. Место проведения: площадь Комсомольская Время Мероприятие

12.00 Церемония встречи ямщиков и почтовой кавалькады

12.00 «Весёлый дровосек» командный конкурс лесорубов 12.40 «Заждались мы весны, все на проводы зимы!» театрализованное представление с участием артистов ГАРДТ им.А.С.Пушкина 13:00 Торжественное открытие праздника

13.15 «Все потомки ямщиков вместе!» концертная программа 13:15 «Весна идет, веселись народ» народные конкурсы и забавы Спортивные состязания по мини-футболу в валенках «Хомуур» метание аркана на хорей — состязание сильнейших «Потешный столб» конкурс сильных и ловких 15.00 «Весенний калейдоскоп» праздничная программа с участием артистов эстрады Парк культуры и отдыха

12.00 14:30 15:20 16:00 «Молодецкие забавы» развлекательная конкурсная программа для детей и взрослых «Весна идет, весне дорогу» концертная программа художественных коллективов г. Якутска «Скоморошьи потехи» программа веселых аниматоров – озорное прощание с зимой «Собирайся, народ, весна идет» концертная программа comments powered by HyperComments Источник: якутск.рф.

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