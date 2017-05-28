Встречай лето с «Золотыми Ретро хитами»

Концерт – розыгрыш призов Только 2 июня в РКЦ «Зодиак» в 20.00, самые популярные артисты якутской эстрады для Вас со своими ретро хитами!

Ведущий вечера зажигательный Клим ФЕДОРОВ.

ЫЙ Кыыhа, БАЙБАЛ, Анастасия ГОТОВЦЕВА, НИКА, Игорь ЕГОРОВ, Ирина ЕЛИЗАРОВА, Виталий ОЧИРОВ, Аскалон ПАВЛОВ, ЕРКЕН, САХАЯ, Надина ЭЛЬПИС, Владимир БОЯРСКИЙ, Василий ЕРЕМЕЕВ, Николай ДОНСКОЙ, Айсен АММОСОВ.

По входным билетам розыгрыш БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ (10 штук) и СУПЕРПРИЗА путевки в ТУРЦИЮ!

После концерта, зажигательная ретро-дискотека до утра!

Стоимость билетов: 800 руб.

Билеты в продаже в кассе к/т “Центральный”

Справки: 421074, 341549, 702867/

Возраст: 12+ comments powered by HyperComments

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82