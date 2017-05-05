Встреча ветеранов профобразования с руководством Минобрнауки

4 мая в преддверии Дня Победы в Якутском колледже технологии и дизайна состоялась встреча ветеранов профтехобразования с министром образования и науки РС (Я) Владимиром ЕГОРОВЫМ, первым заместителем министра Михаилом ПРИСЯЖНЫМ и заместителем министра Андреем ПОПОВЫМ.

В министерстве стало доброй традицией в канун 9 Мая чествовать ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла, выражая им тем самым глубокую признательность за беспримерное мужество и самоотверженный труд в годы войны. С приветственным словом к ветеранам обратился министр образования и науки РС(Я) Владимир ЕГОРОВ:

— Один из главных праздников у нас в России – это День Победы! Приятно видеть вас в добром здравии, слушать мудрые мысли. Несмотря на почтенный возраст, кто-то из вас занимается танцами, пением, у каждого есть свои увлечения. Это достойно подражания.

Хотелось бы пожелать в этот день, чтобы вы все были здоровы, у вас всех было хорошее настроение, чтобы окружающие родственники радовали вас, а мы радовали вас своими достижениями в нашем труде. То, что вы всю жизнь проработали в системе Профобразования, сделали свой значительный вклад, помогает нам сейчас в нашей работе.

Слова искренней признательности произнес первый заместитель министра образования и науки РС(Я) Михаил ПРИСЯЖНЫЙ:

— Дорогие ветераны! Многие из здесь присутствующих на своих плечах вынесли тяготы военных лет, того, что было после войны, становление среднего профессионального образования в нашей стране. Мы помним, что профтех в том понимании, которое есть у большинства присутствующих, сформировался после войны. Это позволило развивать очень многие отрасли хозяйства в стране. Очень многим людям позволило встать крепко на ноги, получить работу, уверенность в этой жизни, сформировать семью. Многие потом получали и высшее образование – в основном, заочно. Начавшие свое образование с училища очень помогли стране. Мне понравилось, что наши ветераны живо интересуются отраслью, отслеживают происходящие в ней изменения.

Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке. За чашкой чая ветераны делились своими воспоминаниями.

Платон ХАРИТОНОВ, участник Великой Отечественной войны, отличник профтехобразования РФ:

— Я замечаю, что кадры молодые растут не по дням, а по часам! Современная молодежь – очень хорошая. Наши школьники и студенты постоянно показывают высокие результаты на всероссийских конференциях и олимпиадах. Я скажу вот так: Георгий Константинович Жуков начал свой путь с работы подмастерья в Москве. Это же профтехобразование! Трудовая система, заложившая основы его будущего успеха.

Музыкальный номер и модный показ в исполнении студентов Якутского колледжа технологии и дизайна, придали встрече особый эмоциональный настрой. Директор колледжа Елена Яковлева провела экскурсию по колледжу, рассказав о планах работы и перспективах развития учебного заведения. Ветеранам были вручены памятные подарки.