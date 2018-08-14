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Встреча с медведем: Как правильно себя вести

В последние годы на территории республики отмечается рост случаев подхода медведей к населенным пунктам. Это связано с увеличением популяции бурого медведя, миграциями медведей в связи с неурожаем ягод, ежегодными лесными пожарами в республике и в соседних регионах, факторами беспокойства в местах их коренного обитания. 

Необходимо помнить, что хищник быстрее привыкает к человеку (становится, так называемым «синантропным» медведем) в местах, где с ним постоянно приходится сталкиваться. Он постепенно утрачивает страх перед человеком и, как логическое завершение процесса, возрастает агрессивность медведя, который по природе своей не выносит вторжения человека на свою территорию обитания. 

Вместе с тем, какая-то часть популяции  приспосабливается к жизни вблизи человека: кормится на помойках, на стихийных свалках мусора и выброшенных просроченных продуктах питания. Безобидные в начале, эти звери становятся все более агрессивными. Они теряют страх перед человеком.

Очень опасно, когда человек перешагивает порог «сближения», то есть оказывается слишком близко к зверю, пытаясь подкормить или сфотографироваться рядом с хищником. 

В последнее время в сети интернет и мессенджере whatsapp получили широкое распространение любительские ролики, где работники нефтегазовой и горнорудной промышленности  подкармливают медведей на вахтовых поселках и на местах проведения работ.

Медведь привыкает к постоянному источнику пищи, а когда его лишают этой возможности, он переходит к активным действиям и начинает вламываться в избушки или вахтовые домики. В прошлом году на территории республики вынужденно были отстреляны 48 медведей. 

Степень опасности для человека различна и по сезонам года: по выходу из берлог, в брачный период (в мае-июне), когда медведи, особенно самцы, теряют врожденное чувство страха перед человеком. Степень опасности увеличивается также в ночное время суток: зверя заметить труднее, медведи более активны и смелы. 

Способы уменьшить вероятность встречи и нападения 

Уменьшить вероятность встречи и нападения медведя вам сможет помочь соблюдение следующих правил:

1.    Гуляя в лесу, собирая грибы или ягоды, всегда помните, что встреча с медведем может произойти в любое время, в любом месте, и вы должны быть морально к этому готовы.

2.    В лесу, необходимо передвигаться шумно, громко переговариваясь, так как хищники почти всегда стараются избежать встречи с человеком.

3.    Очень важно следить за тем, чтобы не создавались условия для  прикорма медведей. Пищевые отходы и туши павших домашних животных должны уничтожаться, чтобы ими не воспользовались хищники.

4.    Не оставляйте в лесу в местах вашего отдыха пищевых остатков, мусора. 

5.  При передвижениях максимально старайтесь избегать участков
высокотравья, захламленных участков леса и чащи.

6.  Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной.

7.  Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к останкам павших животных в лесу. Потревоженный на добыче медведь в большинстве случаев переходит в нападение.

8.   При неожиданной встрече «накоротке», если даже вы безоружны, нельзя убегать от зверя. Необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте, громким криком призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя в таком случае можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком.

9.     Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к медвежатам, какими бы они не казались вам милыми и симпатичными. Не пытайтесь их накормить или подманить. 

10.    Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Медведь подранок — предельно опасен! Даже если он уйдет от вас, то может стать серьезной опасностью для других людей. Убить медведя можно только из оружия крупного калибра и то не всегда даже выстрел «по месту» может сразу остановить медведя. 

11.    Находясь с детьми в лесу, будьте всегда предельно внимательны, не разрешайте им залазить в пойменные заросли возле речек. 

12.    Даже если медведь все же пошел на вас, то все еще остается надежда, что он отвернет в сторону. Никогда не поворачивайтесь к атакующему медведю спиной! Побежавший человек почти наверняка обречен. При нападении медведя нельзя проявлять внешних признаков страха. Если поблизости нет надежного укрытия или убежища, необходимо встретить опасность, стоя лицом к лицу. Людей выдержавших таким образом атаку медведя больше, чем тех, кто смог спастись бегством.

13. Увидев случайно вышедшего на дорогу медведя, никогда, ни в коем случае не подкармливайте его, каким бы безобидным и милым он вам не казался. В вашей подкормке медведь не нуждается, но начав прикармливать медведя вы воспитываете в нем попрошайку, который очень быстро начнет уже требовать корма, и если не получит его, то становится агрессивным и способен напасть на человека, страх перед которым он теряет. Помните, что своими действиями вы ставите под угрозу жизнь других людей.

14. Последнее – всегда и везде встретив медведя, вне зависимости от его размеров, поведения и внешнего вида относитесь к нему как к грозному и мощному хищнику, с непредсказуемым поведением. 

Идя в вероятные места обитания медведей, возьмите с собой разрешенные средства самозащиты от нападения. Для самозащиты от нападения медведя в магазинах продаются различные средства: перцовые спреи, фальшфейеры, сирены.

Помните, что нахождение в лесу с оружием в закрытые для охоты сроки является административным правонарушением, а отстрел медведя без разрешения – уголовное преступление.

Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
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