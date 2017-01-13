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Культура & Образование
12 января 2017, 18:47
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Министр назвал ИРОиПК мозговым центром образования

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Сегодня, 12 января 2017 года, министр образования и науки РС (Я) Владимир  ЕГОРОВ встретился с педагогическим коллективом АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского- II».

В своей вступительной речи министр поблагодарил директора института Галину АЛЕКСЕЕВУ за исчерпывающее представление деятельности института, особо подчеркнув то, что институт работает над управлением ряда новых актуальных интересных проектов.
« Здесь, в институте, делается образовательная политика республики и именно здесь находятся учителя учителей. Понятно, что качество образования зависит от педагогов, а работа с педагогами ведет к его повышению», — подчеркнул министр.

Сотрудники института высказали свое видение по развитию образовательной деятельности в республике, внесли ряд конкретных предложений для улучшения работы образовательных организаций и педагогов.

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Заведующая кафедрой физико-математического образования ИРОиПК М. Баишева ознакомила с новыми проектами. Так, было отмечено о разработке образовательного портала «Школа высших достижений» в открытой среде обучения, направленного на повышение качества образования разных категорий обучающихся и учителей . Министр встретился также с учителями математики – слушателями Прохоровских курсов «Актуальные проблемы школьного математического образования». Егоров В.А. дал исчерпывающие ответы учителям на поставленные актуальные вопросы по преподаванию математики в современных условиях, сделав акцент на то, что в 2017 году отмечается 100-летие Народного Учителя СССР М.А. Алексеева. Учителя математики выразили готовность работать по совершенствованию своей деятельности, усилению работы по интеллектуальному развитию учащихся, по устранению пробелов знаний, определению новых форм работы по развитию интереса к изучаемому предмету.

В конце встречи министр выразил надежду, что Институт развития образования и повышения квалификации останется мозговым центром, который поможет провести грамотный анализ и самоанализ образовательной деятельности в республике и выработать политику повышения качества образования.

 

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Источник: Д.Санникова, Отдел по связям с общественностью ИРОиПК
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