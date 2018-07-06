Встреча кредитных организаций с застройщиками Якутии

С 1 июля 2018 года в России вступили в силу поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» способных в корне изменить всю систему строительного рынка и решить проблему обманутых дольщиков.

4 июля 2018 года по инициативе Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» на площадке Управления государственного и строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) была организована встреча уполномоченных банков с застройщиками, посвящённая к переходу на новое законодательство.

Во встрече приняли участие генеральный директор Ассоциации СРО Союз строителей Якутии Айхал Габышев, руководитель УГСЖН РС(Я) Наталья Чусовская, первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса РС(Я) Павел Аргунов, застройщики республики и представители банков: ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», ВТБ, АО «Алмазэргиэнбанк» и др.

В ходе встречи участников ознакомили с новыми требованиями в их деятельности, в частности с новым механизмом финансового регулирования. Это применение эскроу-счетов и банковское сопровождение счета застройщика в рамках изменений в 214-ФЗ. Эскроу-счет в долевом строительстве – специальный счет, открываемый в банке, на котором замораживаются деньги дольщика на период строительства дома, и передаются застройщику только после того, как тот исполнит свои обязательства перед дольщиком.

Представители строительных компаний получили ответы на свои вопросы по применению внесенных поправок.