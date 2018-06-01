Вспомните о детях – уплатите алименты

Вчера, 31 мая, в преддверии Международного дня защиты детей заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)-главного судебного пристава Наталья Григорьева выступила в прямом эфире передачи «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24».

Наталья Григорьева в диалоге с ведущим Василием Радченко рассказала о деятельности Управления по защите прав детей, детально останавливаясь на вопросах взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних.

За 4 месяца 2018 года окончены и прекращены свыше 2,160 исполнительных производств на общую сумму свыше 105,600 тыс. рублей.

Гостья эфира напомнила телезрителям, что взыскать алименты можно нотариально и в судебном порядке. В первом случае, соглашения между супругами об уплате алиментов заключаются у нотариуса. Во втором случае – согласно исполнительному листу или судебному приказу.

Размер удержаний рассчитывается согласно статье 81 Семейного кодекса РФ («Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке»): так, на одного ребенка – 1/4 со всех видов дохода, на двоих детей – 1/3, и на троих детей и более – 1/2 дохода.

Для погашения задолженности к должникам-алиментщикам применяются эффективные меры взыскания: вынесение постановлений о временном ограничении на выезд из пределы Российской Федерации, выход судебного пристава к должнику и арест имущества, применение мер по временному ограничению на пользование должником специальным правом, направление должников в Центр занятости, а также привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») и к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).