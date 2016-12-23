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Республика
23 декабря 2016, 14:18
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ВСМС: Единая цель — развитие местного самоуправления

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Под конец года, 22 декабря, состоялось расширенное совместное заседание Координационного Совета Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований РС(Я) и Регионального Совета Якутского регионального отделения ВСМС.
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Традиционно в нем участвуют члены координационного Совета Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и регионального совета Якутского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления — председатели районных Советов, руководители местных отделений ЯРО ВСМС.
Вел мероприятие председатель Якутской городской Думы, председатель ЯРО ВСМС Александр САВВИНОВ, в составе президиума были заместитель председателя регионального совета по нормотворческой деятельности, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам местного самоуправления Василий МЕСТНИКОВ и заместитель председателя регионального совета по работе с местными отделениями, исполнительный директор Совета муниципальных образований РС(Я) – ассоциации межмуниципального сотрудничества Дмитрий ГОРОХОВ.
В своем выступлении Александр Саввинов рассказал об основных итогах работы Якутского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления и Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в 2016 году и плане работы на 2017 год.

Единые цели и задачи
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— Цели и задачи организаций едины – содействие развитию местного самоуправления. На сегодняшний день у нас сложилась хорошая команда единомышленников: в Ассоциации состоят представительные органы 30 муниципальных районов, 2 городских округов и 1 городского поселения, во всех муниципальных районах и городских округах действуют местные отделения ВСМС, — так начал свой доклад руководитель регионального отделения.
Александр Саввинов подчеркнул, что приоритетными направлениями Якутского регионального отделения ВСМС являются информационная, учебно-методическая, консультационная, аналитическая и экспертная деятельность. Он сообщил, что за прошедший год в рамках реализации проекта ВСМС «Формирование на базе региональных отделений ВСМС сети консультационных центров для обучения и консультирования глав муниципальных образований, депутатов представительных органов власти по актуальным вопросам местного самоуправления» проведено пять обучающих семинаров: один в Якутске для депутатов 30муниципальных районов и 2 городских округов, и четыре выездных – в Бердигестяхе для центральной группы улусов, в Амге для заречной группы, в Оленьке для местных депутатов Оленекского района, в Ытык-Кюеле для депутатов поселений Таттинского улуса.

О межмуниципальном сотрудничестве
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Докладчик особо отметил, что в уходящем году проведена активная работа по межмуниципальному сотрудничеству и обмену опытом с другими регионами, взаимодействию с органами государственной власти, общественными организациями и ассоциациями в сфере местного самоуправления на уровне республики и Российской Федерации.
Делегация ЯРО ВСМС побывала в Калуге для обмена опытом по вопросам деятельности территориальных органов самоуправления. Во II Всероссийской конференции «Местное самоуправление: служение и ответственность» в Нефтеюганске приняла участие руководитель исполкома Туйаара ИЛЛАРИОНОВА. На 16-м Российском муниципальном форуме от ЯРО ВСМС были представители из Жиганского, Оленекского. и Якутского местных отделений. Помимо этого, представители «Социальный центр помощи семьям «Тэрчи» приняли участие в прямом эфире на федеральном канале ОТР в программе «ОТРажение».
— Одним из значимых мероприятий уходящего года стал рабочий визит руководителя нашей общественной организации, председателя ВСМС, председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера АЗАРОВА Дмитрия Игоревича, встреча с которым прошла 20 июня в этом зале, — подчеркнул председатель Якутского регионального отделения ВСМС. В этот же день члены Регионального Совета, руководители местных отделений Якутского РО ВСМС, приняли участие в работе круглого стола по вопросам развития местного самоуправления в Дальневосточном федеральном округе.

Наши ряды растут
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Александр Саввинов подчеркнул, что путем привлечения в свою деятельность активных жителей муниципалитетов, поддерживая гражданские инициативы, ЯРО ВСМС удается пополнять свои ряды новыми членами — неравнодушными гражданами с активной жизненной позицией. По состоянию на декабрь 2016 года, на основании представленных отчетов местных отделений, количество членов Якутского регионального отделения ВСМС составило 1438 человек — с начала года численность выросла на 304 члена. И на этом расширенном заседании Ассоциация представительных органов местного самоуправления муниципальных образований РС(Я) приняла в свой состав районный Совет депутатов Среднеколымского улуса.

День местного самоуправления

— Самой значимой датой для нас вот уже четвертый год является День местного самоуправления – 21 апреля. В этот день мы стараемся еще большее внимание уделить тем, кто трудится во благо своей малой родины, личным трудом вносит вклад в развитие своего муниципального образования, — сказал в своем докладе Александр Саввинов.
21 апреля в местных отделениях состоялись мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления: прошли сессии представительных органов муниципальных районов, круглые столы, деловые игры, информационные часы.
Проведены торжественные мероприятия, на которых активистам и ветеранам местного самоуправления были вручены благодарственные письма и Почетные знаки Якутского регионального отделения ВСМС «За заслуги в развитии местного самоуправления», который был учрежден в прошлом году. Всего в течение 2016 года им награжден 71.

— Основными направлениями нашей деятельности должны стать создание условий и организация процесса вовлечения граждан в местное самоуправление, повышение социальной активности и развитие гражданских инициатив. И эти активные граждане должны стать кузницей кадров для местного самоуправления и нашей организации. И работу по формированию муниципального кадрового резерва надо начинать уже сейчас, — сказал Александр Саввинов, говоря о перспективах ЯРО ВСМС.
Он сообщил, что принято решение, что далее конкурс лучших муниципальных практик будет проводиться на уровне Правительства Российской Федерации. — И мы должны и дальше принимать в нём самое активное участие, вовлекая все больше участников, реализующих успешные муниципальные проекты в нашей республике, — подчеркнул докладчик.
Продолжится и активная работа по проведению обучающих семинаров для глав и депутатов муниципальных образований, сейчас составляется проект плана семинаров. В планах инициирование законодательных инициатив в Государственное Собрание республики по актуальным вопросам в сфере местного самоуправления.

О депутатских декларациях
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Один из основных вопросов, который обсуждался отдельным пунктом на этом расширенном заседании, касался реализации Федерального Закона №303-ФЗ, согласно которому депутаты приобрели статус лиц, замещающих муниципальную должность. По этому поводу выступил Дмитрий ГОРОХОВ, заместитель председателя Регионального Совета ЯРО ВСМС по работе с местными отделениями, исполнительный директор Совета муниципальных образований – ассоциации межмуниципального сотрудничества.
В соответствии с требованиями данного закона, муниципальные депутаты обязаны ежегодно предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данный закон вызвал много вопросов, последовали сложения полномочий отдельными депутатами либо по собственному заявлению, либо по представлению прокуратуры.
Александр Саввинов отметил, что поступает много предложений о необходимости выступить с законодательной инициативой в части отмены статьи закона, обязывающей депутатов поселений предоставлять «декларации». В частности, Верхнеколымский районный Совет готов выступить с такой инициативой. Участники заседаний обменялись мнениями по этому поводу.

I Съезд депутатов представительных органов местного самоуправления республики

Слово для выступления по данному вопросу повестки было предоставлено заместителю председателя организационного комитета по подготовке и проведению этого съезда, заместителю председателя Регионального Совета, председателю Комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам местного самоуправления Василию Местникову.
Василий Местников рассказал о намерении оргкомитета серьезно подойти к подготовке первого съезда депутатов представительных органов муниципальных образований республики, чтобы обсудить самые насущные проблемы местного самоуправления. Цель – чтобы съезд не стал мероприятием, проведенным «для галочки», а помог найти решение многих острых вопросов МСУ. Состоялась дискуссия между участниками заседания по количеству делегатов и другим организационным моментам предстоящего съезда.
29-30 марта в городе Якутске состоится I Съезд депутатов представительных органов местного самоуправления республики. В рамках мероприятий Съезда, ориентировочно 29 марта, Якутское региональное отделение проведет свою отчетно-выборную конференцию.

VI Cпартакиада депутатов представительных органов Якутии

— Одним из ярких событий в деятельности наших организаций является ставшая уже традиционной Спартакиада депутатов, которая с каждым годом набирает силы, растет и охватывает все большее количество народных избранников, — сказал председатель ЯРО ВСМС.
1-2 апреля в селе Намцы Намского улуса состоялась V Спартакиада депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия). Всего приняли участие 19 команд – 201 депутат, представляющих 15 муниципальных районов, 2 городских округа, город «Вилюйск» и команда Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В повестку отдельным пунктом было внесено обсуждение проведения следующей VI Спартакиады депутатов представительных органов в 2017 году. Участники активно участвовали в дискуссии, проявив большую заинтересованность и даже спортивный азарт. В результате дебатов пришли к соглашению оставить прежний набор видов спорта, решили ряд организационных вопросов. Весной, 30 марта- 1 апреля, будущего года депутаты республики всех уровней в очередной раз сразятся в спортивных состязаниях в рамках своей депутатской Спартакиады.

Муниципальные выборы 2017 года

— В соответствии с уставом, ВСМС является субъектом выдвижения на выборах любого уровня. Руководители местных отделений должны помнить о данном праве, и по возможности, использовать его. Нужно уметь вовремя выявить и подготовить молодых, перспективных кандидатов, имеющих результативный опыт управленцев для работы в руководящих органах местного самоуправления, — обратил внимание коллег председатель ЯРО ВСМС Александр Саввинов.
В единый день голосования 10 сентября 2017 года состоятся муниципальные выборы. Пройдет большое количество избирательных кампаний, как на уровне районов, так и на уровне поселений. Поэтому вопрос об участии регионального отделения ВСМС в муниципальных выборах был выделен в отдельный вопрос повестки.

Справка
В следующем 2017 году в единый день голосования 10 сентября муниципальные выборы пройдут в 32 муниципальных районах и городском округе «город Якутск».
Предстоит избрать глав 8 (восьми) муниципальных районов (Верхневилюйский, Верхоянский, Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский, Оймяконский, Среднеколымский, Томпонский) и главу городского округа «город Якутск».
В 6 (шести) муниципальных районах пройдут выборы депутатов районных Советов. Это Булунский, Верхоянский, Кобяйский, Оймяконский, Томпонский и Усть-Янский районы.
На уровне поселений предстоит избрать 215 глав и 285 представительных органов.

Новогодние поздравления
Александр Саввинов от имени общественных организаций – Якутского регионального отделения ВСМС и Ассоциации представительных органов поздравил всех присутствующих с наступающим Новым 2017 годом, пожелал дружной команде ВСМС и Ассоциации – больших свершений и побед!

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Источник: Пресс-служба ЯРО ВСМС
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