ВШМ Якутии организует международный фестиваль «Классика белых ночей»

С 8 июня по 3 июля Высшая школа музыки организует международный фестиваль «Классика белых ночей». Фестиваль включает в себя международные мастер–классы, концерты с участием солистов, хоровых, танцевальных, народных коллективов из Республики Корея, Соединенных Штатов Америки, Симфонических оркестров Государственной филармонии «Symphonica ARTica» и ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун-Омоллоона. Также в рамках фестиваля пройдут региональный конкурс среди учащихся образовательных школ, детских школ искусств по проекту «Музыка для всех» и международный конкурс «Скрипка Севера» Художественный руководитель фестиваля–конкурса – Но Тэ Чол, профессор, дирижер, проректор по международным связям ВШМ РС(Я). Подробная программа фестиваля на сайте Высшей школы музыки vschoolmus.ru comments powered by HyperComments Источник: Пресс–центр Высшей школы музыки РС (Я).

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