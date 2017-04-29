Всероссийский субботник «Зеленая Россия» сплотил жителей Якутска

По всей стране проходит акция «Зеленая Россия», приуроченная к Году экологии в Российской Федерации.

В Якутске на всероссийский субботник выходят трудовые коллективы предприятий и организаций, члены общественных и молодежных объединений, профсоюзных организаций, управляющие компании, частные лица и вносят свой личный вклад в благоустройство родной столицы.



Участие в акции принял глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ. На уборкутерритории микрорайона «Птицефабрика» вышли трудовые коллективы Управления Автодорожного округа, Якутской птицефабрики, Службы эксплуатации городского хозяйства, Жилкомсервиса, Якутдорстроя, Департамента финансов Окружной администрации и Управления гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности. Помимо жилого района активисты убрали территорию лесного массива на сопке от сухой травы и сгоревших деревьев.

«Акция, которая проходит по всей России, имеет для нас очень большое значение. Здесь, в районе птицефабрики, несколько лет назад в результате пожара сгорело большое количество деревьев. Очень важно убирать сухостой, который, особенно в весенне-летний период,создает угрозу возгорания, — сказал глава города Айсен Николаев и подчеркнул, — Радует, что большое количество горожан, в том числе и молодежь, участвует в субботниках. Благодаря им за последние годы в окрестностях города стало намного чище».

«Сегодня на уборку микрорайона «Птицефабрика» вышло порядка 250 человек. Территория для очистки была выбрана неслучайно. Она граничит с лесным массивом, поэтому относиться к территории нужно особенно бережно. На субботнике задействовано 12 единиц спецтехники, включая 3 погрузчика и 2 манипулятора. В Автодорожном округе такие акции стали доброй традицией, и многие на них откликаются с большой радостью», — отметил руководитель Управления Автодорожного округа Владислав СОЗОНОВ.

«Жилкомсервис» представляют 30 человек, из них 24 убирают сухой мусор, 6 управляют автотранспортом. Весь мусор погружаем в машины и вывозим на городскую свалку», — проинформировал директор предприятия Андрей ЛЕБЕДЕВ.

«С наступлением весны мы регулярно организовываем субботники. От нашего предприятия сегодня вышло40 человек. Старт дан, и теперь мы будем убиратьсяеженедельноне только на территории птицефабрики, но и по всему микрорайону. Очень рады, что сегодня к нам на подмогу вышло столько людей. Это говорит о высокой экологической культуре горожан», — говорит начальник отдела кадров Якутской птицефабрики Андрей Бочкарев.

По итогам субботника с территории Якутской птицефабрики было вывезено 13 старых кузовов, 247 кубов крупногабаритного мусора и 820 мешков с мелкими отходами.



Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА