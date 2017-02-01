Всероссийский стартап-тур для изобретателей и инноваторов станет ежегодным в Якутске

31 января в Якутске состоялась встреча Егора БОРИСОВА с делегацией фонда «Сколково», которая приехала в республику для организации и экспертного участия в региональном этапе Всероссийского стартап-тура «Открытые инновации» («Open Innovations Startup Tour 2017»). Во встрече приняли участие советник президента Фонда «Сколково» Пекка ВИЛЬЯКАЙНЕН, вице-президент фонда, руководитель грантовой и экспертной службы Кирилл БУЛАТОВ, вице-президент по развитию деятельности на Дальнем Востоке Юрий САПРЫКИН, генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат БАТЫРОВ.

Представители фонда выразили удовлетворение качеством организации мероприятия в Якутске, отметили высокий уровень и оригинальность представленных на суд экспертов проектов. Сегодня Сколково перестало быть «подмосковной» структурой, став экстерриториальной по сути, а стартап-туры проходили уже более чем в 70 городах России.

«Я, мы все стремимся к тому, чтобы Сколково не превратилось в полугосударственную бюрократическую машину. Нужно меньше сидеть в кабинетах и больше взаимодействовать с изобретателями и инноваторами. Идея Сколково в том, чтобы строить не только территории или красивые здания, а выстраивать сообщество инноваторов и предпринимателей», — так описал философию инновационной деятельности Пекка Вильякайнен.

Он также высоко оценил тот факт, что многие бывшие резиденты Технопарка «Якутия» продолжают свою деятельность в Территории опережающего развития «Кангалассы», при этом республика находится на достаточно высоком месте в рейтинге регионов РФ по числу работников, занятых в высокотехнологичных сферах экономики.

Глава Якутии кратко ознакомил гостей с планами по расширению возможностей технопарка, увеличения площадей, развития IT-направления. «Думаю, уже в следующий ваш приезд нам будет, что нового показать вам», пообещал Егор Борисов.Руководитель региона выразил удовлетворение тем, что Сколково стало общероссийской структурой, и предложил создать постоянно действующую площадку фонда в Якутии на основе современных подходов и технологий. Также озвучена инициатива сделать начало стартап-туров в Якутске ежегодной традицией.

В свою очередь, представители фонда «Сколково» пригласили главу Якутии принять участие в Startup Village в Технопарке «Сколково», который запланирован на начало июня.