Всемирный день донора крови 2017г.

Каждый год 14 июня страны всего мира отмечают Всемирный день донора крови – праздник заслуженных и почитаемых людей, тех, кто жертвуют свою кровь во благо спасения жизни другого.

Дата Всемирного дня донора крови приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, удостоенного в 1930 году Нобелевской премии, открывшего группы крови у человека. Всемирный день донора крови отмечается с 2005 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Цель праздника — выразить благодарность донорам крови за спасение человеческой жизни и способствовать развитию регулярного добровольного безвозмездного донорства крови.

«Сдавайте кровь. Сдавайте ее сейчас. Сдавайте ее часто»

Ежегодно мероприятия в День донора крови акцентированы на какой-либо определенной тематике. В этом году центральной темой будет донорство крови в условиях чрезвычайных ситуаций, т.к. природные катастрофы, дорожно-транспортные происшествия, вооруженные конфликты угрожают жизни и здоровью миллионов человек, формируют значительные потребности в неотложной медицинской помощи.

«ВОЗ подчеркивает роль каждого отдельно взятого человека, который, сдав кровь, может сохранить жизнь другому человеку в условиях чрезвычайных ситуаций. Кампания также служит для привлечения внимания к тому, насколько важной является регулярная сдача крови для формирования достаточных запасов донорской крови до того, как случится какая-либо катастрофа.

В любой кризисной или чрезвычайной ситуации естественной реакцией человека является вопрос: «Что я могу сделать? Как я могу помочь?». Поэтому в качестве лозунга кампании 2017 г. ВОЗ был выбран вопрос: “Чем вы можете помочь?”, а в качестве дополнительного лозунга: “Сдавайте кровь. Сдавайте ее сейчас. Сдавайте ее часто”»

— Всемирная организация здравоохранения. Резолюция WHA58.13

Только совместными усилиями учреждений переливания крови и всего населения можно добиться достаточных и безопасных запасов донорской крови.

От работников Службы крови, медицинской общественности, от людей, жизни которых спасены благодаря донорской крови, поздравляем всех доноров с Всемирным днем донора! Здоровья вам и благополучия!

«Присоединяйся!»

Донорская акция, посвященная празднованию дня донора, будет проведена на Станции переливания крови, в отделении переливания крови Национального центра медицины с 13 по 16 июня с 8.30 до 11 часов.

Всех желающих приглашаем принять участие в безвозмездной сдаче крови!

Тех, кто планирует принять участие в акции коллективом, просим связаться с менеджером Станции переливания крови по тел.: 89627336324 Гоголева Юлия.