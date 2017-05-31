Всемирная выставка в Гуанчжоу: руководство к применению

С 1957 года в Гуанчжоу начали проводить Китайскую ярмарку-выставку импортных и экспортных товаров, которую называют еще Кантонской ярмаркой. Каждый год она набирала обороты и сегодня стала самым масштабным мероприятием не только в Китае, но и всего мира. Эта ярмарка – одно из наиболее известных и значимых событий, интернациональных форумов для компаний со всех уголков земного шара, основной направленностью которой является международная торговля. Тысячи предпринимателей и бизнесменов приезжают со всего мира на кантонскую ярмарку, среди которых и предприниматели из Мегино-Кангаласского района – Арьян Мохначевский и Максим Забровский.

О своих впечатлениях, опыте и наблюдениях на крупной ярмарке они поделились с предпринимателями улуса на встрече, которая прошла в здании районной администрации. В мероприятии также принял участие начальник управления администрации МР по развитию предпринимательства, межрегиональных связей и информационных технологий Егор Белолюбский.

В ходе встречи гости могли получить ответы на конкретно поставленные вопросы, касающиеся развития бизнеса в туристической, производственной и других сферах. Изучив условия заключения сделок, посетив семинары, пообщавшись с некоторыми участниками и посетителями ярмарки, которых насчитывалось более 200 тысяч человек из 210 стран и регионов мира, наши предприниматели смогли получить бесценный опыт, который пригодится в деле развития предпринимательского дела в целом по району.

– Для очень многих цель поездки в Гуанчжоу – купить какой-то, часто конкретный товар, оптом, в розницу, найти поставщиков, заключить контракт. Лично для меня ярмарка – место, где можно не просто ознакомиться с каким-либо товаром, оборудованием и расходными материалами, но и изучить все подводные камни, нюансы, связанные с поставкой, дальнейшим обслуживанием и т.д. Оборудование, купленное в России, в большинстве случаев китайского происхождения, адаптированное под наши запросы и условия (гарантия, обслуживание). Конечно, покупка напрямую из Китая обходится дешевле, но может вызвать трудности в будущем из-за отсутствия элементарных условий. Так что перед тем как принимать какие-либо решения по покупке товаров, заключению договоров необходимо тщательно изучить все нюансы, чтобы в последующем избежать лишних затрат и неприятностей, – подчеркнул директор рекламно-производственной компании «ИДЕЯ» Арьян Мохначевский.

О том, что на такого рода ярмарки необходимо отправляться с конкретной целью, посоветовал директор ООО «Вада» Максим Забровский: «Для начала решите, что конкретно вы будете покупать, какой договор, на каких условиях заключать. Если ваша цель – покупка оборудования, заранее узнайте марку, мощность, производительность, ресурсы устройства. Здесь немаловажным является расчет и подсчет всех затрат, дальнейшей прибыли и т.д.», — говорит он.

На обратном пути с Гуанчжоу предприниматели побывали в Монголии, где приняли участие в «круглом столе» по вопросам возможного сотрудничества с нашим районом. Если коротко, то суть сотрудничества может состоять в совместном производстве изделий из кожи. С нас эскиз – с них пошив. В общем, налаживание побратимских отношений с Монголией, по словам Егора Белолюбского, будут рассмотрены и приняты в скором будущем.