ВСЕ ЗВЕЗДЫ в Кружало!

2 января состоится единственный в своем роде уникальный проект «Карнавальная ночь в Кружало», вечер в формате всеми любимой передачи «Голубой огонек».

Лучшие артисты, лучшие звук и свет от компании «АВЕ», живой звук, дискотека под живую музыку до 2 утра, напитки, аперитив, закуски и нарезки все включены в стоимость билета.

Свободное общение со зрителем, игры и конкурсы ну и конечно же праздничная программа с участием лучших звезд эстрады.

Билеты в ограниченном количестве: заказ столов: 8-964-428-8900, 45-00-35. Посадка гостей по 6 персон на стол. Стоимость билетов от 2500-3000 рублей.

Билеты продаются в кассе филармонии на 1 этаже в ТРК «Туймаада», в ресторане Кружало (1 этаж). Доставка билетов: 8-964-428-8900. 1 января работает только доставка билетов.

3 января также состоится сольный концерт заслуженный артистки РС (Я) Сахаи Бурнашовой.