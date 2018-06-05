Все за зеленым луком: Где и когда его собирать

Якутяне уже начали выезжать на сбор вкусного и полезного дикорастущего зеленого лука. О том, где и когда его лучше всего собирать, какие виды растут в республике, ЯСИА рассказала директор ботанического сада Якутска Саргылана Борисова.

На территории Якутии произрастает девять видов дикорастущего лука. Такие виды, как лук прямой и скорода, растут во всех районах республики, а лук блестящий и ветвистый — только в центральных и юго-западных.

«Сейчас собирать зеленый лук — самое время. Когда выходит цветочная стрелка, растение становится жёстким, волокнистым и невкусным. Так что заготавливать дикий лук лучше до цветения», – говорит директор ботанического сада Саргылана Борисова.

Зеленый лук — лидер в своем семействе по количеству содержания витаминов А, С и В. Он также поставляет в наш организм незаменимые аминокислоты (лизин, метионин, триптофан) и содержит много фитонцидов, которые борются с инфекционными заболеваниями.

Вблизи Якутска ароматный лук можно собрать в окрестностях Тулагино, на Зеленом лугу, в Хатассах, но лучше всего, конечно же, выезжать на острова, где за пару часов можно собрать запасы на всю зиму. Здесь растет лук скорода, стелющийся, ветвистый, прямой и блестящий.

Очень редко встречается на юге Якутии лук Максимовича, этот вид занесен в Красную книгу Якутии. Также охране подлежат лук стелющийся и лук ветвистый, растущие в сухих лугах и степях. Сбор этих видов в природе запрещен.

Отметим, что лук собирается довольно просто и быстро, но делать заготовки на зиму — займет немало времени. Посмотрите, на какие ухищрения идут хозяюшки, чтобы ускорить этот процесс.