Все в дом: Вор по одному утащил к себе чужие аккумуляторы

Полицией г. Якутска установлен подозреваемый в краже аккумуляторов.

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» по факту кражи двух аккумуляторов обратился 40-летний мужчина. Общая сумма ущерба составила 16 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 22-летний уроженец Мегино-Кангаласского района.

Выяснилось, что подозреваемый ночью возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Неподалеку от своего дома он заметил припаркованный возле двора «Камаз», и у него возник преступный умысел. Он демонтировал и похитил два аккумулятора. Так как они были тяжелыми, он относил их к себе домой по одному.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Со слов злоумышленника следует, что похищенное он хотел сбыть, но не успел. Похищенное изъято.