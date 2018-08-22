«Все ставили на мое поражение, но вышло наоборот». Якутянин выиграл бой в Китае

Боец клуба Sakha Wrestling MMA Петр Дмитриев выиграл четвертый бой в Пекине.

На этот раз Дмитриев выступил на турнире дочерней организации сингапурского промоушена Redel FC. Напомним, четыре месяца тому назад Петр подписал годовой контракт с тренировочным центром Ning Guang You combat and fitness club в Пекине (КНР). За это время он провел пять боев, четыре из них он выиграл техническим нокаутом.

— За три дня до боя сообщили, что я в файт-карте турнира в дивизионе до 66 кг. Было, конечно, неожиданно, но я все-таки смог сделать вес. Ситуацию облегчало еще то, что взвешивание и сам бой проходили в один день. А мой соперник Xie XiaoHong, наоборот, не смог войти в лимит, но мы с тренером не стали зацикливаться на этом и дали зеленый свет бою.

— Что собой представляет твой соперник?

— Еще на взвешивании по его типу телосложения сразу понял, что у парня есть сила и мощь, а то, бывает, у некоторых красивый мышечный каркас и не более того.

— Расскажи о бое, как все прошло?

— По регламенту турнира наш поединок состоял из трех пятиминутных раундов. В первом Xie XiaoHong взял на себя инициативу, что я даже не смог толком понять, как оказался в невыгодном положении. Он лежал на мне и жестоко добивал. Я был вынужден выживать и инстинктивно защищался. Даже в какой-то момент оказался в предсостоянии нокдауна. А когда он решил чуток отдышаться, я связал ему руки, перевернул на спину и стал наносить удары. Остановился, чтобы перевести дыхание. Смотрю по сторонам и понимаю, что все перед глазами плывет. Потом наконец-то раунд закончился.

— Жесть!

— Через минуту вновь вышли на центр октагона. По его глазам и движениям было видно – устал. Времени зря не стал терять и после свистка сразу ударил ногой по его лицу. Он в ответ стремительно схватил меня за ноги, и мы оба оказались в лежачем положении. Он снова стал добивать, а я пытался сбить его, параллельно контролировал дыхание, чтобы найти хотя бы лазейку. Поймал его руки на болевой прием, а он оттуда умудрился вырваться. В конце я сумел воспользоваться приемом «треугольник». Прошло достаточно времени, он не сдается… Потом смотрю, а он уже «спит», глаза выкатил и все тело обмякло. Я сразу же его отпустил и жестом показываю рефери, что соперник уснул. Когда рефери вытаскивал капу изо рта, я поднял его за ноги вверх, чтобы улучшить кровообращение.

— Зато ты грамотно вышел победителем из этой тяжелой рубки.

— Да, первый раунд был похож на эпизод из фильма «Кровавый спорт» (смеется). Все ставили на то, что я с треском проиграю, но мне удалось повернуть ситуацию в свою пользу. Что бы там ни было, мы с Xie Xiao Hong подарили зрителям красочный бой и поставили яркую точку на этом турнире.

— Наверное, скоро поступят новые предложения.

— Через три недели меня ждет следующий бой. На днях тренер обрадовал, сказав, что скоро будут серьезные предложения. Так что надо еще больше работать над собой, чтобы не упустить возможность драться под крылом лучших организаций. Тем более на этом турнире присутствовали руководители и представители организации Rebel FC.