Экс-министр Якутии перешел в оппозицию?

Нет ничего более важного, чем служить делу, невзирая на собственные интересы. . Я вижу, что на выборы выставили свои кандидатуры много новых лиц. Это хорошо. Но то, как система отнеслась к ФЁДОРОВУ — это позор. Особенно для меня, как человека, представляющего нашу республику на мировой арене. Я надеюсь, когда-нибудь у нас будут действительно справедливые выборы. . Давайте сосредоточимся на сегодняшней картине. Люди, ранее не работавшие в системе более мобильны и решительны, нежели засидевшиеся функционеры (работают в системе 25 лет!). Если за их спиной нет никаких лоббистов и сам он не преследует личных меркантильных целей, такой человек способен на неординарные идеи и быстро воплощать их в жизнь. . Мне импонируют люди, которые считают, что административный аппарат у нас раздут. Ни в одной развитой стране нет столько чиновников, сколько у нас. Более 80 млрд рублей — это обязательства бюджета по зарплате. Сколько из этой суммы получают чиновники — сложно представить. Эту цифру нужно сократить в два раза и направить их социальные программы и развитие сельских территорий. . Правильно делать ставку на образование молодежи и поддержку их стартапов, которые позволят диверсифицировать экономику. Я уже не член правительства, но продолжаю работу в этом направлении, сотрудничая с руководством лучших университетов и крупнейших корпораций мира. Мы уже добились результатов для Якутии в Гарварде и MIT. Это только начало. . Скоро новая команда правительства приступит к реализации программы избранного главы. У правительства на это будет бюджет, к примеру, в 2018 году он составляет более 203 млрд рублей. Параллельно я продолжу работу по продвижению якутян на мировые площадки. У нас — только частные инвестиции и надёжная команда. Через очередной выборный этап мы вместе подведём итоги. . Всё решает человек. От того, кого мы выберем через полторы недели, будет зависеть уклад нашей жизни на ближайшие 5 лет. Верю в самостоятельное мышление якутян. Проголосуем за кардинальные изменения в лучшую сторону, а не за статус-кво. . #якутия #илдархан #выборыглавыякутии #выборыякутия #выборыякутск #выборымэраякутска #главаякутска #всёрешаетчеловек #мызанас #народзанас #АнтонСафронов
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