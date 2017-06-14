Все преимущества зарплатного проекта РСХБ

«Россельхозбанк» не один год находится в пятерке лидеров рейтинга ТОП-10: выгодные зарплатные карты. Кто может коротко и ясно рассказать о преимуществах продукта своего банка, как не первое лицо?

Директор Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Василий ТИМОФЕЕВ:

Подать заявку в РСХБ на зарплатный проект могут как юридические, так и частные лица. Зарплатные клиенты пользуются правом быстрого оформления кредитов с минимальным пакетом документов и с пониженной ставкой. Услуги интернет-банк и мобильный банк тоже бесплатны. Есть возможность без комиссии снимать наличные в любом банкомате до 5 раз в месяц. И неограниченное количество раз бесплатно получать деньги в банкоматах РСХБ, Росбанка и Альфа-банка. Мы имеем 30 банкоматов в г. Якутске и 43 банкомата в 14 улусах республики. Наша эксклюзивная программа «Урожай» позволяет накапливать бонусные баллы, которыми зарплатник сможет оплатить авиабилеты, гостиницы и товары в мегамаркете OZON. Каждые 100 рублей равны 1,5 бонусным баллам, а 1 бонусный балл равен 1 рублю.

Личное дело:

Тимофеев Василий Васильевич. 36 лет. Родился в г. Якутске. Выпускник Якутского госуниверситета. Специальность: финансы и кредит. Начинал карьеру ведущим специалистом филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Якутске. Руководил отделом в местном филиале ОАО АКБ «Росбанк». Народный депутат РС (Я). Возглавил якутский филиал АО «Россельхозбанк» в 2017 году.