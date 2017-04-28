Все поздравления — заслуженному артисту РС(Я) Семену Аммосову

29 апреля отмечает свой день рождения Семен Иванович АММОСОВ – актер Театра юного зрителя, заслуженный артист РС(Я). Всю свою жизнь он проработал в сфере культуры и искусства республики.

С 2000 года Семен Иванович работает в качестве актера нашего театра. Семеном Аммосовым ярко сыграны ведущие роли в спектаклях: «День рождения «нового якута» (Кэччэгэйбаай), «Смерть Тарелкина» (Тарелкин), «За Родину! За Сталина!» (Сталин), «Предчувствие» (Маска), «Проделки Акакия» (Ноздрев), «Наарасуох» (Ураанньыкойуун), «Красный шаман» (ХатанТэмиэрийэ), «Полоумный Журден» (госпожа Журден), «Пластилин» (Директор школы), «Дьиктисаас» (Директор школы), «Таптал» (Степан), «Крокодил Гена собирает друзей» (Крокодил Гена), «Мамаша Кураж и ее дети» (Повар), «Пути Господни» (Святитель Иннокентий), «Три ночи» (Отец Панночки) и многие другие.

Семен Иванович кроме театра много снимается в якутских художественных фильма: «Закон есть закон», «Дорообо, Дьокуускай», «Кыракыйойуун»,«Невероятные приключения Таттаама», «Халлаандьоно», «Үөр», «ХаамааайыБааска», «Ини-бииДаниловтар». В данное время снимается в крупномасштабном республиканском проекте – в фильме «Тыгын Дархан» режиссера Никиты Аржакова.

Обладатель прекрасного баритона Семен Аммосов — незаменимый участник всех концертных программ театра и участник сборных концертов. У него разнообразный репертуар — песни на якутском, русском и на языках мира. Его часто приглашают в качестве ведущего различных мероприятий, общегородских, улусных, республиканских праздничных парадов и праздников. В театре является наставником для молодых творческих работников, активно участвует в общественной и спортивной жизни театра, города, республики.

29 апреля в 17 часов вечера, в день своего рождения, Семен Иванович приглашает горожан и гостей столицы на свой бенефис. Со своими друзьями – актерами он сыграет юмористические сценки и монологи и, конечно, порадует своих любимых зрителей прекрасными песнями из своего обширного репертуара. В канун весенних праздников этот концерт подарит всем массу положительных эмоций и светлого настроения.

Приходите! Будет весело!