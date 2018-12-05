Все подробности гастрономического фестиваля «Вкус Якутии»

В рамках туристического фестиваля «Зима начинается с Якутии» с 29 ноября по 2 декабря состоялся V-ый юбилейный гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», где 11 участников ресторанов и кафе предложили 1056 блюд из специального сета со своим уникальным почерком приготовленные из местных экологически чистых продуктов жителям и гостям Якутска.

Эксперты, гости посетили внеконурсные рестораны столицы: «Махтал», «Тото-Хана», «Чочур Муран» — это победители прошлых лет гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». Известные заведения с национальной якутской кухней продемонстрировали своё мастерство вне конкурса на высшем уровне. Ресторан «Махтал» представили экспертам мясной деликатес, три вида строганины: «Муус Аартык» из чира, из печени жеребенка и из мяса жеребятины, также были поданы «Хаан Субай» жеребятины, салат «Индигирка изысканная», тёплый салат с жеребятиной, салат «Нарын», тар-тар с жеребятиной. Из супов-«Ис миинэ» и уха «Тойон». Главная изюминка ресторана «Махтал» — это блюда из рыб и мяса: нельма в конверте, карась жареный «Собо», спинка чира с овощами гриль, «Хара Кыталык» пельмени, Халахаты из жеребятины, каре жеребёнка мясное плато на садже. И завершающие дегустационный часть – это пирожковая тарелка «Махтал»,якутские вафли с куорчэх, оладьи якутские, творожный десерт с курагой и черносливом без сахара и шербет из таёжных ягод.

Ресторан «Тото-Хана» предложил отведать изысканные творения из специального меню закуску «Сыалыкаан»-это печень налима завернутая в белой рыбе с красной икрой, зелёный салат из копчёного мяса жеребятины с соусом Цезарь, горячую закуску бэлимиэн «Комус балык» из мяса осётра с белым соусом, оленину на кости, чылкаан и выпечку «Дуэт».

И специальное меню от эколого-этнографического комплекса «Чочур Муран» состоялся из четырёх сетов: 1 сет-«Снежный Якутск», куда входят индигирка из чира подледного улова, печень жеребёнка, «Мартышки», якутские лепёшки, чай с молоком и брусничный морс. 2 сет-«Тёплый приём» представленный из саламата с языком, строганины из чира, фаршированного карася, оленины по-томпонски, кёрчэхэ, иван-чая. 3 сет – «Таёжный роман» состоящий из ямщицкого с ветчиной, ушного из чира, медальона из оленины, картофеля по-домашнему, олёкминской картошки, чая таёжного и 4 сет под названием «Северная звезда» из овощного ассорти, строганины из печени жеребёнка, похлёбки из потрохов, харыт, ойогоса, хаана и из брусничных конфет с лимонным чаем.

29 ноября гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» дал свой вкусный,сытный старт с ресторана кавказской и восточной кухни «Понаехали» в центре Якутска. Организатор гастрофестиваля «Вкус Якутии» Тымырова Татьяна Александровна представила именитых экспертов из Москвы и регионов России. Это те люди, благодаря которым развивается культурный сервис ресторанов Якутска. Управляющий рестораном Данилова Саргылана Максимовна: «Наша миссия-это дарить радость людям. Мы являемся Домом дружбы народов в центре города. Здесь у нас представлены кавказские и восточные кухни. Наш конёк-грузинская кухня, потому что эта кухня имеет очень большой успех.Это новая линия в нашем городе».

После приёма и дегустации в ресторане «Понаехали» эксперты поехали в ресторан японской кухни «Мацури». Тёплая встреча персонала, особенная японская атмосфера-это всё отдаёт такое спокойствие внутри себя и будто ты нашёл свой икигай. Приём начали с подачи холодной закуски: строганины на льду. В придачу с дегустацией блюд в «Мацури» презентовал ролик о «путешествии по Якутии» руководитель туристической компании и туроператор «Норд Стрим» Местников Михаил Иванович. Сидишь, ешь и ты наслаждаешься кадрами природы нашей необъятной Якутии. По мнению директора ресторана Уаровой Александры Николаевны, ресторан «Мацури» представили вниманию жюри сет,который состоит из ассимиляции японской кухни и местных якутских продуктов. «Мацури» представила конкурсный сет строганину, горячую закуску-гёзда с жеребятиной, салат «тайга»-микс салата с запечённым мясом оленины, филе из северной рыбы под сливочным соусом и десерт «панакота».

Банкетный зал “Crystal Hall” от компании «БанкетПроф» представил фуршет в якутском стиле с изысканной подачей блюд. Сет салатов из традиционных национальных продуктов:тушёнкой, говяжей печени,жеребятины и салат слоёный из жеребятины. Холодные закуски:жеребятина «велингтон»-микс якутской и английской кухни. Из десертов были поданы якутские вафли с мартышками под брусничным соусом. И самая интересная подача-это сет из фаршированного запечённого картофеля. Дегустационный вечер в банкетном зале “Crystal Hall” украсила своей дивной игрой Ольга Алексеева-Леди Саксофон. Эксперты фестиваля Тымырова Татьяна Александровна и Бухаров Игорь Олегович поговорили с шеф-поваром Семёновым Иннокентием Трофимовичем и пожелали ему дальнейших успехов.

Торжественное открытие гастрофестиваля «Вкус Якутии» состоялся в ресторане «Каре» под руководством директора Азарченко Глеба Владимировича. На открытии были глава городского округа «город Якутск» Авксентьева Сардана Владимировна, министр предпринимательства,торговли и туризма РС(Я) Высоких Ирина Сергеевна, заместитель главы города Воробьёв Михаил Сергеевич и председатель Якутской городской Думы Семёнов Альберт Никандрович. На открытии выступали группа «Тэтим» под руководством Клавдии и Германа Хатылаевых и своей непревзойдённой игрой на хомусе выступала Василена Шарина. После брифинга и выступлений началась торжественная подача авторских блюд из дегустационного сета от шеф-повара Ершова Алексея: закуска из чира, тар-тар из жеребятины, саламат с языком оленя, говяжий язык под ореховым соусом, твист на мартышку с вареньем из княженики и иван-чай с дикой красной смородиной. Столько незабываемых и наполненных фейерверком вкуса впечатлений оставил гастрофестиваль «Вкус Якутии» за первый день.

30 ноября продолжили дегустационное путешествие якутской кухни в современной подаче. В непринуждённой атмосфере ресто-бара «OneGin» был предложен сет из тар-тара «Сердце Индигирки», говяжьего костного мозга «Легенда Арктики», микса салатов «Тайга» и мякоти жеребятины «Дух леса», песочного теста и чира «Ленские столбы», желе из лесной брусники с сливочным деле и белым шоколадом «Снежная краса», смузи «Лесная ягода» и домашнего чая «Дары Байаная». Блюда были продемонстрированы моделями-интересная подача. Эксперты не остались равнодушны к авторскому сету от шеф-повара ресто-бара «OneGin»Илюшина Дениса. Гастрономическое удовольствие!

Современная интерпретация якутских блюд была отведана в самом центре нашей столицы в ресторане «Тыгын Дархан» под руководством мастера-повара России,заслуженного работника торговли РФ,отличника советской потребкооперации Иннокентия Иннокентьевича Тарбахова. Ресторан «Тыгын Дархан» представила специальное меню под названием «Вкус Арктики»: салат «Сиикэй» из свежемороженого чира, ассорти рыбное, паштет из голов чира, салат «Анабарочка» с соленой рыбой, сэбэрээнэ, колбаски из оленины с соусом, пюре из чечевицы, бутугас с брусникой, пирог рыбный с чиром, лепешка якутская и самбук с ягодным соусом. Почерк ресторана «Тыгын Дархан» особенное и культурное наследие нашей Республики.

Дегустационный вечер продолжили в пабе «Дикая утка». Группа «Перекати поле» добавили к вечеру особенный ирландский шарм своим выступлением. Сет «Дикой утки» от шеф-повара Тимофеева Владимира — это микс ирландской кухни с якутскими продуктами: террин из свёклы с домашними сливками «Бабушкина грядка», тёплый салат «Дикая утка», жареный с овощами костный мозг «Хижина лесника», жареная ножка северного кролика «Норд банни», мясной пирог «Патрик»,шоколадный десерт «Вкус луны»,горячий кофе с ирландским виски «Ирландский кофе», холодный облепиховый чай «Снежный ком». Это настоящий микс вкусов Ирландии и Якутии в холодный,зимний день.

Ресторан «Полярная звезда» в самом пике, где собираются много туристов из разных точек мира презентовал подачей блюд из специального меню на фуршете. Набор «Якутяночка»: слайсы из жеребятины с тостами, чир запечённый в сливках с овощами, тёплый салат из чира, основное блюдо-жеребятина «Веллингтон», расстегай из чира, чайный напиток с дикой малиной и нотками цитруса,ванильно-брусничный чизкейк. Набор «Северянка»:сугудай из чира, астах-саламат на якутской лепёшке, оливье из жеребятины с муссом из зелёного горошка, основное блюдо-стейк «Шампань» из чира на подушке из киноа, якутская лепёшка, чайный напиток с дикой малиной, десерт «Северянка». Каждый набор имеет свой непредсказуемый рецепт от шеф-повара Макаровой Марины.

И в первый день декабря в ресто-баре «Крыша» провели алгыс и шеф-повар Ерохин Александр до начала дегустации представил свой сет состоящий из харты, ухи из карасей по-якутски, рулета из жеребятины, тон куорчэхэ и эксклюзивное представление тар-тара и осуохай на крыше ресто-бара в минус 41 градусов -это незабываемое впечатление для гостей и экспертов. Дегустация сопровождалась с выступлениями студентов Якутского колледжа культуры и искусств.

Гавайский ресторан «Алоха» подарил гостям и экспертам 3 дегустационного сета: сет 1-салат «Столица», нельма с рисом, десерт «-50 градусов»; сет 2 — ролл с чиром, сугудай из осетра, десерт «-50 градусов»; сет 3 — индигирка, стейк по-якутски, мильфей. И тёплый приём дополнил Иннокентий Васильев-Лэгэнтэй.

Заключительная часть гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» торжественно прошла в этнокомплексе «Усадьбе Атласовых», где было презентовано специальное меню, составляющий из рыбных закусок, ойогоса из жеребятины, саламата, ухи, говяжего хвоста, хаана, салата «Индигирка», десерта «Цветы Арктики» и главным блюдом этноусадьбы стал сет «Ужин тойона». Выступили с торжественной речью глава РС(Я) Айсен Сергеевич Николаев и глава городского округа «Город Якутск» Сардана Владимировна Авксентьева.

Торжественное награждение состоялось 2 декабря на подведении итогов Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» в Центре спортивной подготовки «Триумф».

По итогам гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» выявлены победители:

-Гран-при и кубок главы городского округа «город Якутск»-ресторан «Каре», руководитель Азарченко Глеб Владимирович;

-Категория «Этнический ресторан/кафе» в номинации «За лучший представленный дегустационный сет»-этнокомплекс «Усадьба Атласовых», руководитель Атласов Николай Васильевич;

-В номинации «За оригинальную рецептуру блюд дегустационного сета» — ресто-бар «Крыша», руководитель Зырянов Василий Семёнович;

-В номинации «За сохранение национальных традиций и преподношение блюд»-ресторан «Тыгын Дархан», руководитель Филиппова Ирина Аркадьевна;

-Категория «Классический ресторан/кафе» в номинации «За лучший представленный дегустационный сет»-ресторан «Алоха», руководитель Пронтеева Мария Максимовна;

-В номинации «За оригинальную современную подачу блюд в дегустационном сете» — ресто-бар «Онегин», руководитель Беккер Евгений Михайлович.

5-ый гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» прошёл на высоком уровне и оставил хорошие впечатления экспертам,гостям и главное самим участникам. Результат работ ресторанов,кафе повышает имидж нашей необъятной Якутии и столицы.