Все о программе доступной среды можно узнать на специальном сайте

В 2012 году Российской Федерацией ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов, утвердившая принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Согласно Конвенции о правах инвалидов государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться на:

здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, медицинские учреждения и рабочие места;

социальные программы, обуславливающие возможность эффективной социальной адаптации инвалидов в обществе.

В целях информирования и бесплатного консультирования граждан и организаций по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов действует сайт государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы http://www.zhit-vmeste.ru/