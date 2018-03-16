Все о продажах и финансах от «акул бизнеса» Игоря Давыдова и Владислава Мусатова

По итогам первой недели продаж на Бизнес-практикум АТМ уже идут и оплатили 112 человек — владельцев бизнеса и руководителей!

Очень много компаний записались целыми командами, от 3 до 12 человек с одной компании. Они все внедряют административной технологии управления и для этого нужно, чтобы вся команда была обученной, натренированной, в теме.

НЕ ПРОПУСТИ ГЛАВНОЕ БИЗНЕС СОБЫТИЕ ВЕСНЫ 2018 ГОДА

На семинаре Вы узнаете:

ПО ПРОДАЖАМ от Игоря Давыдова

✅ Как заставить менеджера продавать не на 30%, а на все 100%. Как сделать из неуспешного продавца успешного.

✅ Каким качеством владеют лучшие продавцы в мире. И что мешает вашим сотрудникам продавать больше сейчас.

✅ Как сделать продавца другом клиента, чтобы клиент хотел говорить открыто и не «боролся» с менеджером?

ПО ФИНАНСАМ от Владислава Мусатова

✅ 19 финансовых законов, которые помогут снизить расходы, увеличить прибыль компании и личный доход.

✅ реальная история денег, о которой не расскажут по ТВ. То, что знают 1% людей.

✅ Дыры, в которые «утекает» доход, о которых вы не знаете. Тайные «якоря» среди сотрудников вашей компании.

✅ Как заставить сотрудников переживать за доход компании, как за свой. Как сделать персонал преданным и эффективным.

✅ Как освободить время на себя.

Стоимость до 28 марта от 8000 рублей и выше в зависимости от пакета (Стандарт, Бизнес, VIP).

Справки по ☎ 42 55 23,

89246636777 (Whatsaap)

Программа практикума на сайте: http://admintech.ru/ya

СПЕШИТЕ! МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ!

Чем раньше платите, тем экономите больше❗❗❗