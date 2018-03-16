Все о продажах и финансах от «акул бизнеса» Игоря Давыдова и Владислава Мусатова

По итогам первой недели продаж на Бизнес-практикум АТМ уже идут и оплатили 112 человек — владельцев бизнеса и руководителей!
Очень много компаний записались целыми командами, от 3 до 12 человек с одной компании. Они все внедряют административной технологии управления и для этого нужно, чтобы вся команда была обученной, натренированной, в теме.
НЕ ПРОПУСТИ ГЛАВНОЕ БИЗНЕС СОБЫТИЕ ВЕСНЫ 2018 ГОДА
На семинаре Вы узнаете:
ПО ПРОДАЖАМ от Игоря Давыдова
✅ Как заставить менеджера продавать не на 30%, а на все 100%. Как сделать из неуспешного продавца успешного.
✅ Каким качеством владеют лучшие продавцы в мире. И что мешает вашим сотрудникам продавать больше сейчас.
✅ Как сделать продавца другом клиента, чтобы клиент хотел говорить открыто и не «боролся» с менеджером?
ПО ФИНАНСАМ от Владислава Мусатова
✅ 19 финансовых законов, которые помогут снизить расходы, увеличить прибыль компании и личный доход.
✅ реальная история денег, о которой не расскажут по ТВ. То, что знают 1% людей.
✅ Дыры, в которые «утекает» доход, о которых вы не знаете. Тайные «якоря» среди сотрудников вашей компании.
✅ Как заставить сотрудников переживать за доход компании, как за свой. Как сделать персонал преданным и эффективным.
✅ Как освободить время на себя.
Стоимость до 28 марта от 8000 рублей и выше в зависимости от пакета (Стандарт, Бизнес, VIP).
Справки по ☎ 42 55 23,
89246636777 (Whatsaap)
Программа практикума на сайте: http://admintech.ru/ya
СПЕШИТЕ! МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ!
Чем раньше платите, тем экономите больше❗❗❗